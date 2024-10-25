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Социум

Когда менять летнюю резину на зимнюю в Казахстане: какой грозит штраф и что говорят эксперты

В Казахстане до 30 ноября все владельцы автомобилей должны поменять шины на зимние. Езда на зимней резине обязательна три месяца зимы, в зависимости от региона. Об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО. На зимней резине автовладельцы должны ездить с первого декабря 2024. За летние шины, выявленные на дорогах, начнут штрафовать. Минимальный размер штрафа составит 5 МРП (18 460 тенге-прим.автора).
Жулдызхан Хасангалиева
Когда менять летнюю резину на зимнюю в Казахстане: какой грозит штраф и что говорят эксперты

В Казахстане до 30 ноября все владельцы автомобилей должны поменять летние шины на зимние. Езда на зимней резине обязательна три месяца зимы, в зависимости от региона. Об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО. На зимней резине автовладельцы должны ездить с первого декабря 2024. За летние шины, выявленные на дорогах, будут штрафовать. Минимальный размер штрафа составит 5 МРП (18 460 тенге). 

Вместе с тем, в телеграмм-канале АО «ҚазАвтоЖол» опубликовал советы по выбору зимних шин.  

Особенности выбора зимних шин:

  • Шипованные шины обеспечивают хорошее сцепление на обледенелой дороге, но на сухом асфальте их эффективность снижается. Они идеальны для регионов с частыми гололедами.
  • Фрикционные (липучки) лучше всего подходят для городов с мягким климатом и частыми оттепелями. Они отлично справляются со снегом и влажным асфальтом.
  • Всесезонные шины предназначены для регионов с умеренными зимами, но их эффективность в условиях сильных морозов и льда уступает специализированным зимним шинам.
  • Индекс скорости и нагрузки: Убедитесь, что выбираемые шины соответствуют характеристикам вашего автомобиля, указанным в инструкции. Индексы указывают максимальную скорость и допустимую нагрузку на шину.
  • Глубина протектора: Важно выбирать шины с достаточной глубиной протектора. Для зимних шин минимальная рекомендуемая глубина составляет 4 мм, что обеспечивает сцепление с дорогой.
  • Дата производства: Проверьте дату производства шин. Рекомендуется использовать шины, возраст которых не превышает 5 лет, так как резина с годами теряет эластичность и эффективность.

    Советы для безопасности:
  • Проверьте давление в шинах: В холодное время года давление может снижаться, что ухудшает сцепление и увеличивает расход топлива.
  • Регулярно проверяйте состояние шин: Осматривайте шины на наличие трещин, порезов и износа. Это поможет избежать аварийных ситуаций.
  • Следите за балансировкой: Неправильная балансировка колес может привести к повышенному износу и ухудшению управляемости автомобиля. 

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