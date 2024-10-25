Когда менять летнюю резину на зимнюю в Казахстане: какой грозит штраф и что говорят эксперты

В Казахстане до 30 ноября все владельцы автомобилей должны поменять летние шины на зимние. Езда на зимней резине обязательна три месяца зимы, в зависимости от региона. Об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО. На зимней резине автовладельцы должны ездить с первого декабря 2024. За летние шины, выявленные на дорогах, будут штрафовать. Минимальный размер штрафа составит 5 МРП (18 460 тенге).
Вместе с тем, в телеграмм-канале АО «ҚазАвтоЖол» опубликовал советы по выбору зимних шин.
Особенности выбора зимних шин:
- обеспечивают хорошее сцепление на обледенелой дороге, но на сухом асфальте их эффективность снижается. Они идеальны для регионов с частыми гололедами.
- лучше всего подходят для городов с мягким климатом и частыми оттепелями. Они отлично справляются со снегом и влажным асфальтом.
- предназначены для регионов с умеренными зимами, но их эффективность в условиях сильных морозов и льда уступает специализированным зимним шинам.
- Убедитесь, что выбираемые шины соответствуют характеристикам вашего автомобиля, указанным в инструкции. Индексы указывают максимальную скорость и допустимую нагрузку на шину.
- Важно выбирать шины с достаточной глубиной протектора. Для зимних шин минимальная рекомендуемая глубина составляет 4 мм, что обеспечивает сцепление с дорогой.
- Проверьте дату производства шин. Рекомендуется использовать шины, возраст которых не превышает 5 лет, так как резина с годами теряет эластичность и эффективность.Советы для безопасности:
- В холодное время года давление может снижаться, что ухудшает сцепление и увеличивает расход топлива.
- Осматривайте шины на наличие трещин, порезов и износа. Это поможет избежать аварийных ситуаций.
- Неправильная балансировка колес может привести к повышенному износу и ухудшению управляемости автомобиля.