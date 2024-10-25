Когда менять летнюю резину на зимнюю в Казахстане: какой грозит штраф и что говорят эксперты

В Казахстане до 30 ноября все владельцы автомобилей должны поменять шины на зимние. Езда на зимней резине обязательна три месяца зимы, в зависимости от региона. Об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО. На зимней резине автовладельцы должны ездить с первого декабря 2024. За летние шины, выявленные на дорогах, начнут штрафовать. Минимальный размер штрафа составит 5 МРП (18 460 тенге-прим.автора).

В Казахстане до 30 ноября все владельцы автомобилей должны поменять летние шины на зимние. Езда на зимней резине обязательна три месяца зимы, в зависимости от региона. Об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО. На зимней резине автовладельцы должны ездить с первого декабря 2024. За летние шины, выявленные на дорогах, будут штрафовать. Минимальный размер штрафа составит 5 МРП (18 460 тенге).

Вместе с тем, в телеграмм-канале АО «ҚазАвтоЖол» опубликовал советы по выбору зимних шин.

Особенности выбора зимних шин:

