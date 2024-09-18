1 октября истекает срок уплаты налога на имущество. В департаменте государственных доходов по ЗКО разъяснили порядок.

1 октября истекает срок уплаты налога на имущество. Как и где заплатить?

Как уплачивать налог на имущество? Где смотреть начисленную сумму налога на имущество? Какие ограничения грозят за неуплату налога на имущество?

В департаменте государственных доходов ЗКО сообщили, что налог на имущество необходимо оплатить до 1 октября каждого года.

В ЗКО задолженность на 13 сентября этого года составляет 276,7 миллиона тенге. Налог на транспортное средство задолжал 7451 человек на сумму 244,1 миллиона тенге, налог на имущество задолжали 14189 человек на 32,6 миллиона тенге.

Казахстанцы, имеющие недвижимость в стране, обязаны ежегодно оплачивать налог на имущество, который распространяется на жилища, здания, дачные постройки, гаражи, парковочные места и иные строения, сооружения, помещения, земельные участки.

Как рассчитывается налог?

Исчисление налога (физических лиц) производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, по месту нахождения объекта налогообложения, независимо от места жительства налогоплательщика, путем применения соответствующей ставки налога к налоговой базе с учетом фактического срока владения на праве собственности.

Уведомление о сумме налогов, направляется налогоплательщику не позднее 10 рабочих дней со дня исчисления, где указывается сумма налога, КБК и другие реквизиты.

Когда нужно оплатить налог?

Налог за 2023 год нужно оплатить до 1 октября 2024 года, за 2024 год до 1 октября 2025 года, и так далее. Своевременная оплата поможет избежать начисления пени и блокировки банковских счетов.

Кто освобождается от уплаты налога?

Некоторые категории граждан, такие как ветераны, лица с инвалидностью и многодетные матери, освобождаются от уплаты налога частично или полностью. Полный перечень льготных категорий определен статьей 526 Налогового кодекса РК, его можно посмотреть здесь.

Как узнать сумму налога?

Информация об исчисленных суммах налога доступна через квитанцию за коммунальные услуги, в личном кабинете на портале eGov.kz, в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

Кроме того, клиентам мобильных приложений Kaspi.kz, Homebank отправлены PUSH-уведомления о предстоящих платежах. Уточнить сумму налога также можно с помощью сервиса «Предстоящие платежи» на сайте Комитета государственных доходов.

Оплатить налог можно через портал eGov.kz, приложение e-Salyq Azamat, банковские приложения, платежные терминалы.

В случае совместной собственности налог оплачивает один из собственников по взаимной договоренности. Если налог начислен на всех собственников, оплату осуществляет только один из них.

Уплачивать налог нужно только один раз: либо через квитанцию от коммунальных служб, либо с помощью мобильных приложений и других доступных методов.