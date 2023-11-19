Жители ЗКО задолжали по налогам более 300 млн тенге

Сумма задолженности жителей ЗКО по налогам составляет 318 млн тенге, сообщили в комитете государственных доходов. Из них 103,6 млн тенге — на имущество.

От налога на имущество в области освобождён 18 031 человек на сумму 7,6 млн тенге. От транспортного — 8 942 льготника на 120 133 тенге.

В ведомстве напомнили, что от уплаты налога освобождаются категории:

герои Советского Союза, герои социалистического Труда;

лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награждённые орденом Славы трёх степеней и орденом «Отан»;

многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награждённые подвеской «Алтын алқа».

ветераны Великой Отечественной войны и приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;

Ветераны боевых действий на территории других государств;

лица, награждённые орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ;

прослужившие не менее шести месяцев и не награждённые орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ;

лица с инвалидностью.

инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям;

