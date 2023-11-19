Куда обращаться с жалобой на плохое освещение в Уральске

Освещение городских улиц в последнее время вызывает множество нареканий со стороны горожан. Уральцы жалуются, что в некоторых районах полностью отсутствуют опоры уличного освещения. А в некоторых они есть, но не горят.

Жалобы поступают от жителей районов Жулдыз, Сарытау и Деркул.

«Проблема есть, мы решаем»

Руководитель отдела ЖКХ, ПТиАД Уральска Азамат Халелов признаёт, что действительно город освещён не в полном объёме, а на 60-70%.

— Есть ряд улиц, которые требуют освещения. Работа идёт поэтапно и требует большое количество финансовых средств. В этом году мы начали замену освещения на магистральных улицах. К примеру, по улице Шолохова устанавливаем двухконтурное освещение с двух сторон. Третий отрезок пока ещё не включён. Сейчас ведётся полный монтаж опор освещения. До конца года мы планируем завершить работу и улица будет полностью освещена. Это входит в проект капитального ремонта Шолохова, — говорит Азамат Халелов.

Он так же подчеркнул, что в этом году завершили работы по освещению улицы Брусиловского в посёлке Зачаганск. На это потратили около 90 миллионов бюджетных тенге. Тендер выиграло ТОО «Энергохолдинг LTD». Подрядчик установил опоры уличного освещения от улицы Жангирхана. Халелов говорит, что именно улица Брусиловского была одной из проблемных, где произошли несколько аварий с летальными исходами.

Абулхаир хана на стадии завершения

Второй проект — это освещение по проспекту Абулхаир хана, от путепровода Депо и до улицы Алаш. Протяжённость дороги составляет шесть километров, соответственно с двух сторон проспекта объём работ составил почти 12 километров.

— Все сети, кабели и проводки освещения уходят под землю. Проблема заключается в том, что все сети вдоль этого проспекта висят на одной опоре — это и телефонные кабели, интернет, освещение и электроэнергия бизнес-объектов. Сейчас мы всё убираем, это нелегко. Важно делать работу так, чтобы люди не остались без интернета и телефонии. Планируем завершить объект до конца года. Подрядчиком является ТОО «Жайык жарыгы». Из бюджета выделено свыше 600 миллионов тенге. Подземные работы по прокладке линий полностью завершены. Сейчас проводится установка и монтаж самих опор. Старые бетонные опоры будем полностью демонтировать, — отметил Азамат Халелов.

Стоит отметить, что подрядная организация должна будет восстановить вскрытый асфальт и брусчатку. Проект является переходящим.

Дополнительно освещены 10 улиц

Содержанием и обслуживанием улично-дорожного освещения занимается ТОО «КазТехникс». В их обязанности входит замена и текущий ремонт существующих световых ламп. Ежемесячно на эти цели затрачивают около 18-20 миллионов тенге.

— Дополнительно освещением охвачены порядка десяти улиц. Это улицы в микрорайоне Жулдыз, улица Ахмирова, Жумагалиева, Кердери и несколько домов в пятом микрорайоне, — объяснил он.

Азамат Халелов также подчеркнул, что есть проекты, которые реализуют в следующем году. Это освещение улицы Жангир хана от улицы Азербайджанская до улицы Айткулова. Проектно-сметная документация уже прошла экспертизу. Для реализации проекта необходимо свыше 300 миллионов тенге. В освещении нуждается сама улица Айткулова и посёлок Меловые горки.

Вместе с тем, на территории Уральска есть улицы, которые частично освещены. Это район Второго рабочего, Мясокомбината, Ремзавода, микрорайон Жулдыз, некоторые улицы посёлка Зачаганск и, так называемый старый город. Эти улицы будут освещаться поэтапно.

Уральцы могут оставлять свои жалобы по поводу освещения по номеру единой службы 109, либо по адресу Касыма Аманжолова 69/1 — Отдел ЖКХ, ПТиАД.