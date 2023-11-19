Четырёх предпринимателей оштрафовали на сельскохозяйственной ярмарке Уральска, сообщила руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова.

Ярмарки проходят каждые выходные. Согласно закону, на каждом товаре должен быть ценник.

— Сотрудники департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО совместно с местными исполнительными органами неоднократно раздавали памятки продавцам с пояснениями о необходимости размещения ценников к каждому товару. За реализацию товара без указания цены в тенге предусмотрена административная ответственность, — пояснила Киматова.

Санкция статьи 193 КоАП РК предусматривает штраф для малого, среднего и крупного предпринимательства в размерах 6, 10 и 30 МРП. Если в течение года нарушения повторились, накладывается штраф в значительно крупных размерах, соответственно: 65, 125 и 200 МРП.

— Так за нарушение на ярмарке привлекли к ответственности четырёх предпринимателей, за отсутствие ценников на товарах, — отметила руководитель ведомства.

Общая сумма штрафов составила 82 тысячи тенге. Все предприниматели оплатили 50% от суммы штрафа.