Полицейские Уральска сдали кровь для пострадавших в дорожных авария, рассказала старший инспектор управления полиции Динара Абдулкаликова.

— В областном центре крови сотрудники батальона патрульной полиции и участковые инспектора управления полиции сдали кровь для людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Это ежегодная кампания. Она приурочена ко дню памяти жертв ДТП, которая также проходит во многих странах мира. Мы сдаём кровь для людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Стараемся привлечь внимание общественности к этой проблеме, — рассказала Абдукаликова.

Многие полицейские уже были донорами. Но были и такие сотрудники, которую сдавали кровь впервые в своей жизни. Среди них сотрудник с редкой IV отрицательной группой крови.

— Мне сказали, что моя кровь очень редкая, и я рад, если таким образом смогу спасти чью-то жизнь, — сказал заместитель командира батальона патрульной полиции Уральска Сабит Калиоллиев.

По словам старшего инспектора, за десять месяцев этого года в Уральске произошло 237 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 22 человека и 263 человека получили ранения различной степени тяжести.