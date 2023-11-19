Два авто сгорели при столкновении на трассе Алматы — Коргас

Две Audi сгорели при столкновении на трассе в Алматинской области. ДТП произошло 18 ноября близ Жаркента, передаёт Polisia.kz.

— По предварительной версии, у одной из машин произошла разгерметизация колеса. Водитель потерял управление и допустил столкновение с другим авто, что впоследствии спровоцировало возгорание обеих иномарок. Огонь ликвидировали сотрудники противопожарной службы, — рассказали в полиции.

В больницу с места аварии доставили пятерых человек. После медобследования одного госпитализировали.

Полиция тщательно выясняет все обстоятельства ДТП.