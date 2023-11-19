В Уральск прибудет ковчег с частью пояса Богородицы

В Уральскую епархию для молитвенного поклонения прибывает Великая Святыня Православия: ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы.

Встреча святыни состоится 24 ноября в 10:00 в кафедральном соборе Михаила Архангела.

Святыня будет находиться:

25 ноября — в Покровском женском монастыре;

26 ноября — в кафедральном соборе Михаила Архангела;

с 27 ноября по 5 декабря — в Покровском женском монастыре.

По преданию, Пресвятая Дева лично соткала его из верблюжьей шерсти.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в ходе визита в Уральскую епархию возглавит Божественную литургию 25 ноября в Покровском женском монастыре в храме «Феодоровской» иконы Божией Матери. 26 ноября в кафедральном соборе Михаила Архангела представит нового правящего архиерея, епископа Уральского и Атырауского Вианора.