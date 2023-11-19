В декабре есть возможность наблюдать два зрелищных метеорных потока, соединение Луны и Юпитера, сообщает Mirax.space.

Один из самых мощных звездопадов ежегодно наблюдается с 19 ноября по 24 декабря. Пик метеорного потока Геминиды придётся на 14 декабря, ожидается 150 метеоритов в час.

Одно из важных астрономических событий можно наблюдать 22 декабря в вечернее и ночное время — соединение Луны и Юпитера. Для этого не нужен будет телескоп, сближение будет видно невооружённым глазом.

23 декабря будет пик метеорного потока Урсиды. Учёные относят этот звездопад к выдающимся космическим событиям в декабре 2023, потому что следующее состоится нескоро.