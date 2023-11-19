Полиция задержала подозреваемых в убийстве девочки, ранее пропавшей в Экибастузе

Пропавшую семилетнюю Милану из Экибастуза нашли мёртвой. По подозрению в её убийстве задержали родную мать девочки и её знакомого.

Заявление о пропаже ребёнка поступило в полицию Экибастуза 17 ноября в 21:15.

Фото: МВД РК

— Полиция установила, что около 16:00 39-летняя женщина решила с тремя детьми поехала на выходные дни к супругу. Он находится в крестьянском хозяйстве, расположенном в 15 километрах от села. При этом дочь Милана отказалась ехать и вышла из дома, — сообщили тогда в пресс-службе департамента полиции региона.

Милану искали стражи порядка, спасатели и волонтёры. К поискам подключили вертолёт.

19 ноября около 19 часов волонтёры написали: «оперативники «раскололи» маму. Она призналась. Милана мертва».

В Polisia.kz сообщили, что установили подозреваемых в убийстве семилетней девочки.

— В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены обстоятельства и причины безвестного исчезновения несовершеннолетней Миланы Давыдовой. По подозрению в убийстве задержана мать и её знакомый, который по её просьбе скрыл следы преступления. Задержанные дали признательные показания, — говорится в сообщении.

Ведётся расследование по части третьей статьи 99 УК РК «Убийство малолетнего лица».

Похожая история произошла в декабре прошлого года в Актобе. Четырёхлетний Данил пропал со двора дома, заявил его отец. Поисками занимались полицейские, сотрудники ДЧС, Нацгвардии и волонтёры. Спустя два дня стало известно, что мальчика нашли мёртвым. Позже в полиции сказали, что Данила убили и подозреваемый уже задержан — родной отец ребёнка. Мужчину приговорили к пожизненному сроку.