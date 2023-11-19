По данным «Казгидромета», 20 ноября ночью на западе ЗКО ожидается гололёд. Ночью и утром на севере и востоке — туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет +10..+12 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 23 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер до 28 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +7..+9 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.