Ещё один пригородный маршрут запустили в Алматы

В Алматы 20 ноября запустили новый пригородный маршрут №234, сообщает управление городской мобильности.

10 автобусов будут курсировать между посёлком Еламан и микрорайоном Алтай-1.

— По плану развития Алматы и Алматинской агломерации до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, обеспечив охват 50 населённых пунктов, — напомнили в ведомстве.

Напомним, с 15 ноября запустили маршрут №89 от станции метро «Райымбек батыр» до ЖК Gate City в Илийском районе. И маршрут №235 от рынка «Салем» и посёлка Исаев в Илийском районе.