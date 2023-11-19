Метель и шквальный ветер: непогода обрушилась ночью на север Казахстана

В ночь на 19 ноября на север Казахстана обрушилась непогода. Дороги закрывали из-за метели, шквальный ветер принёс разрушения.

В 23:00 18 ноября, по данным QazAvtoJol, были закрыты 27 участков дорог из-за метели и слабой видимости. Дороги перекрыли в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В 8:20 19 ноября все ограничения сняли. За ночь дорожные рабочие использовали на закрытых участках 500 кубометров пескосоляной смеси.

В Карагандинской области ветер с порывами до 25 метров в секунду частично сорвал кровли 8 зданий, одного многоквартирного и одного частного домов. Некоторые жители остались без света.

По данным ДЧС региона, поступили 70 сообщений о падении деревьев. В четырёх случаях — на автомобили.

В Астане из-за сильного ветра на женщину упал рекламный баннер.

Судя по опубликованным в сети кадрам, ветер нанёс повреждения зданиям и конструкциям.

По прогнозам синоптиков, ветер будет бушевать в северных регионах и сегодня, 19 ноября.