По данным «Казгидромета», 19 ноября ночью в ЗКО ожидается резкое понижение температуры воздуха до 5-10 градусов мороза.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -3..-1 градусов, ночью похолодает до -5..-10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет +6..+8 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +5..+7 градусов, ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.