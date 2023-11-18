Не просто кашель: к чему может привести бронхит

К каким последствиям может привести бронхит, рассказала врач алматинской поликлиники №36 Назым Шужеева.

Острый бронхит характеризуется кашлем, болью в груди и одышкой. Врач предупредила, что есть определённые осложнения, которые могут возникнуть, если не лечиться. К примеру, острый бронхит может провоцировать осложнение в виде бронхопневмонии — инфекционно-воспалительного процесса, который поражает лёгкие, вызывает лихорадку, сухой кашель, общую слабость.

Бесконтрольное прогрессирование болезни приводит к регулярным острым пневмониям, а со временем — в обструктивную болезнь лёгких. При этом отекает слизистая дыхательных путей, частично разрушаются лёгочные ткани.

— Крайне важно не пускать болезнь на самотёк. К врачу нужно обращаться при появлении первых симптомов возможного бронхиального поражения: кашля, повышенной температуры, недомогания. Врач проведёт диагностику, укажет, как и чем лечить бронхит и кашель, — советует Шужеева.

Хронический бронхит может стать причиной развития лёгочной гипертензии, эмфиземы легких, бронхоэктатической болезни, пневмонии. В крайних случаях приводит даже к сердечной недостаточности. При своевременном лечении вероятность развития осложнений может быть значительно снижена.