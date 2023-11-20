Около 450 тысяч алматинцев прикреплены к частным клиникам

Итоги ежегодной кампании прикрепления к поликлиникам на брифинге в РСК озвучила глава отдела анализа управления общественного здравоохранения Алматы Лайла Имангалиева. С 15 сентября по 15 ноября сменить поликлинику пожелали 45 тысяч пациентов. Девяти тысячам из них отказали.

Наибольшее количество отправленных запросов, согласно озвученным данным, поступили в частные клиники. В этом году, отметила Имангалиева, жители могли выбрать 35 частных медицинских учреждений.

— В среднем, если мы смотрим тенденцию по годам, около 400 — 450 тысяч населения прикрепляются к частным поликлиникам. На 2,2 млн населения города это не такое больше количество (правда сколько населения вообще не прикреплены, она не озвучила — прим. автора). Основная часть остаётся получать данную помощь на уровне городских поликлиник, — сказала Лайла Имангалиева.

На уточняющий вопрос журналиста спикер отметила, что отдельная статистика по переходу пациентов из государственных в частные клиники и наоборот, не ведётся. Однако «сильной миграции» нет.