17 ноября в областном суде огласили решение по уголовному делу в отношении Аиды Джалгасовой.

В августе этого года 35-летную подсудимую признали виновной в убийстве и разбое. Ей назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в УИС средней безопасности. Джалгасову взяли под арест в зале суда. Приговор вынесли присяжные заседатели.

Кроме этого, осуждённая должна выплатить родственникам погибшей пенсионерки моральную компенсацию в 10 миллионов тенге.

Не согласившись с таким решением суда, Джалгасова подала апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия по уголовным делам вынесла решение оставить приговор без изменений.

Адвокат осуждённой Арман Абдрашит говорит, что в деле допущены грубейшие процессуальные нарушения и они намерены подавать жалобу в Верховный суд.

Напомним, в марте 2022 года в частном доме посёлка Зачаганск обнаружили тело 72-летней женщины с признаками насильственной смерти. Преступник забрал с собой золотые изделия: серьги, обручальное кольцо и печатку.

В апреле полиция сообщила о задержании 35-летней подозреваемой. В её доме нашли окровавленную одежду, нож и другие доказательства. Позже юрист, ссылаясь на нестыковки в деле, заявил, что полиция задержала не ту подозреваемую.

В августе 2022 года задержанная родила в следственном изоляторе своего четвёртого ребёнка. Женщине изменили меру пресечения и разрешили находиться под домашним арестом.