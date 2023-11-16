За последние несколько лет количество родов, принятых у девочек в возрасте 15-18 лет, выросло на 50,5%. Такие данные опубликовали аналитики Ranking.kz.

Динамику можно объяснить ростом количества беременностей, нежели уменьшением числа абортов. Потому что статистика искусственного прерывания беременности у несовершеннолетних девочек за последние годы менялась незначительно.

В прошлом году коэффициент рождаемости среди подростков в крупных населённых пунктах составлял 15,3 на тысячу девочек в возрасте 15–19 лет. В сёлах — 25,9. В некоторых областях рождаемость среди подростков в сельских населённых пунктах выше республиканского уровня. Например, в Мангистауской и Жамбылской областях коэффициент превышает 35, в Туркестанской области он выше 30.

Меньше всего ранних родов прошло в Алматы (8,2) и Астане (9,1).

— Эксперты ВОЗ отмечают, что подростковая беременность является более частым явлением среди населения с более низким уровнем образования или экономическим статусом. Во-первых, у малообеспеченных слоёв населения есть проблема с доступом к противозачаточным средствам, во-вторых, в маленьких сообществах несовершеннолетние подвергаются стигме и не всегда могут свободно купить контрацептивы, — отмечают аналитики.

Ещё одной причиной подростковых беременностей эксперты ВОЗ называют ранние браки. В Казахстане они больше распространены среди девочек. В прошлом году в возрасте 16–19 лет женились 2,6 тысяч парней, а замуж вышли 17,3 тысяч девушек.