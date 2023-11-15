Как снизить коррупционные риски в сфере здравоохранения рассказал председатель специальной мониторинговой группы «ЕЛ Намысы» по ЗКО Галымжан Ищанов на антикоррупционном форуме «Бизнес без коррупции», который прошёл в Палате предпринимателей «Атамекен».

В марте правительство одобрило выделение Карачаганакским нефтегазоконденсатным месторождением 82,4 млрд тенге на социальные и инфраструктурные проекты ЗКО. Из них почти на более 24 млрд тенге реализуют на здравоохранение. В связи с чем и создали общественную комиссию для общественного мониторинга за деятельностью госзакупок медоборудования. Ведь используемое в современной медицине оборудование является очень дорогим.

— Мы обращались в управление здравоохранения ЗКО с просьбой предоставить информацию по заявкам медицинских организаций. К сожалению, нас просто не допустили, и кроме формальных ответов ничего не получили. Хотя и в запросах и открыто в социальных сетях мы разъясняли то, что чиновники управления здравоохранения и так должны знать. Нас не услышали. Мы до сих пор не знаем, что на эти деньги будут покупать и где, кто будет поставлять. Почему об этом не знают наши местные предприниматели, которые также могут участвовать в госзакупках. Такие действия не только уменьшают конкурентность и прозрачность в тендерных закупках, но также могут привести к появлению неконкурентоспособного оборудования или материалов, что может оказаться опасным для здоровья людей, — сказал Галымжан Ищанов.

Недавно по этому поводу специально мониторинговая группа провела заседание, где установили, что некоторые медицинские приборы, используемые в медицинской организации и подлежащие обязательному государственному метрологическому контролю, не прошли проверку. Как известно, использование не проверенных медицинских приборов может дать ошибки при диагностике, в результате чего лечение будет назначено неправильно.

По ЗКО подлежало проверке службы трансфузиологии 31 объект здравоохранения, оказывающий стационарную медицинскую помощь. По результатам завершённых проверок выявили 87 нарушений, из них грубых — 79, значительных — 8. К примеру, в областном кардиологическом центре — 7 нарушений, в областной детской стоматологической поликлинике — 6, в областной многопрофильной больнице — 4 нарушения, в областной инфекционной больнице — 3. Много нарушений выявили в районных больницах. Из 29 медучреждений, где проведены проверки, не выявлены нарушения только в трех. Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля составил 66 протоколов о привлечении к административной ответственности на общую сумму 5 847 750 тенге.

В департаменте медицинского и фармацевтического контроля пришли к выводу, что отсутствует контроль со стороны уполномоченного органа (областное управление здравоохранения) за деятельностью подведомственных медицинских организаций в части проведения трансфузий крови и кровезаменителей, за закупом, приобретением и использованием лекарственных средств и изделий медицинского назначения, за приобретением и использованием медицинской аппаратуры, отсутствие ежегодных поверок измерительного оборудования, приобретение незарегистрированного медицинского оборудования.

— В начале октября нелицеприятно высказались о ситуации в здравоохранении ЗКО на коллегии министерства здравоохранения. Министр лично заслушала ряд руководителей региональных управлений здравоохранения, допускающих системное не исполнение целевых показателей. К примеру, в ЗКО уровень смертности от заболеваний системы кровообращения регистрируется на 29,7% выше республиканского уровня, от злокачественных новообразований – на 32,6% выше республиканского уровня, — добавил председатель мониторинговой группы. — Я привел эти примеры к тому, чтобы понять, что здоровье людей зависит не только от профессионализма врачей, но и от медицинской техники, диагностики. А здесь кроются и большие коррупционные риски.

Проблемным вопросом является непрозрачность обнародования информации о закупках, формирования заявок, что снижает уровень прозрачности. Кроме того, информация о процедурах не всегда доступна общественности, что усложняет контроль за закупками и уменьшает возможность привлечения общественности к контролю.

— Одним из эффективных способов борьбы с коррупцией является вовлечение общественности и журналистов в процесс открытия закупок и отслеживания выполнения условий контактов. К сожалению, управление здравоохранения, которое всегда активно взаимодействовало с активистами нашей мониторинговой группы, в этом году не идет на контакт. К тому же, представитель депутатского корпуса на заседании сказал, что руководитель облздрава ни разу сам лично не участвовал в заседании комиссии по социально-культурному развитию областного маслихата, несмотря на приглашения. А ведь эта комиссия занимается и сферой здравоохранения. Ну, раз уж с депутатами так, то что говорить об общественниках. Поэтому нам и не удалось провести полноценный и эффективный мониторинг по выше озвученной сфере, — посетовал Ищанов.

Оксана КАТКОВА,

фото автора