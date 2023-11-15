По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +6..+8 градусов, ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +8..+10 градусов, ночью +5..+7 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +5..+7 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +4..+6 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +16..+18 градусов, ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.