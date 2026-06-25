Когда в селах ЗКО появится нормальный интернет? В акимате озвучили планы и цифры

В акимате Западно-Казахстанской области прошло совещание по развитию связи и интернет-инфраструктуры в регионе. Стало известно, в каких селах уже улучшили сеть и где в ближайшее время появится скоростной 5G.

Заседание прошло под председательством заместителя руководителя аппарата акима области Жалгаса Гумарова. На повестке дня стояли самые острые вопросы: проведение широкополосного интернета в глубинку, улучшение качества мобильной связи и решение застарелых проблем с "глухими" зонами.

Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, на сегодняшний день статистика по региону выглядит следующим образом: из 405 сел области интернет есть в 372 населенных пунктах. Жители остальных 33 сел всё еще остаются без доступа к сети. Мобильная голосовая связь доступна в 376 селах.

Для обеспечения связи в регионе используют самые разные технологии: от привычных 3G и 4G до волоконно-оптических линий (ВОЛС), спутниковых терминалов и радиомостов.

С начала года новые базовые станции запустили в четырех селах области:

Район Байтерек: села Кирсанов и Красный Урал;

Акжайыкский район: село Томпак;

Сырымский район: село Куспанколь.

Кроме того, за счет спутниковых терминалов Starlink к интернету подключили 33 госучреждения в 24 отдаленных аулах.

В течение года сотовые операторы обещают установить новые базовые станции в Уральске, Аксае и еще в 10 селах, а также модернизировать оборудование в 8 аулах.

Что касается скоростного интернета 5G, то в Уральске в рамках нацпроекта "Доступный интернет" уже ввели в эксплуатацию 77 базовых станций, а с начала этого года добавили еще 13. До конца года оператору Kcell поручили полностью запустить сеть 5G и рассмотреть возможность её установки в районных центрах ЗКО.

Планы у властей масштабные: в рамках нацпроекта интернетом планируют охватить 123 села. А в период с 2026 по 2027 год АО "Казахтелеком" должно протянуть волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) еще к 220 сельским населенным пунктам региона.

По итогам совещания районным акиматам и операторам связи дали жесткое поручение: не затягивать с оформлением земельных участков под установку антенно-мачтовых сооружений и сдать все запланированные объекты в срок.