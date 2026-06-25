Когда в селах ЗКО появится нормальный интернет? В акимате озвучили планы и цифры

Заседание прошло под председательством заместителя руководителя аппарата акима области Жалгаса Гумарова. На повестке дня стояли самые острые вопросы: проведение широкополосного интернета в глубинку, улучшение качества мобильной связи и решение застарелых проблем с "глухими" зонами.
Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, на сегодняшний день статистика по региону выглядит следующим образом: из 405 сел области интернет есть в 372 населенных пунктах. Жители остальных 33 сел всё еще остаются без доступа к сети. Мобильная голосовая связь доступна в 376 селах.
Для обеспечения связи в регионе используют самые разные технологии: от привычных 3G и 4G до волоконно-оптических линий (ВОЛС), спутниковых терминалов и радиомостов.
С начала года новые базовые станции запустили в четырех селах области:
- Район Байтерек: села Кирсанов и Красный Урал;
- Акжайыкский район: село Томпак;
- Сырымский район: село Куспанколь.
Кроме того, за счет спутниковых терминалов Starlink к интернету подключили 33 госучреждения в 24 отдаленных аулах.
В течение года сотовые операторы обещают установить новые базовые станции в Уральске, Аксае и еще в 10 селах, а также модернизировать оборудование в 8 аулах.
Что касается скоростного интернета 5G, то в Уральске в рамках нацпроекта "Доступный интернет" уже ввели в эксплуатацию 77 базовых станций, а с начала этого года добавили еще 13. До конца года оператору Kcell поручили полностью запустить сеть 5G и рассмотреть возможность её установки в районных центрах ЗКО.
Планы у властей масштабные: в рамках нацпроекта интернетом планируют охватить 123 села. А в период с 2026 по 2027 год АО "Казахтелеком" должно протянуть волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) еще к 220 сельским населенным пунктам региона.
По итогам совещания районным акиматам и операторам связи дали жесткое поручение: не затягивать с оформлением земельных участков под установку антенно-мачтовых сооружений и сдать все запланированные объекты в срок.