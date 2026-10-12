Кого в Казахстане считают богатым: Достаточно ли дохода в 350 тысяч тенге?

Кого в Казахстане относят к обеспеченным семьям, какой доход нужен для категории А, зачем учитывают жилье, автомобили, бизнес и кредиты – разъяснение Минтруда.

В Казахстане высокий доход сам по себе еще не означает, что семья автоматически будет отнесена к категории наиболее обеспеченных. Министерство труда и социальной защиты населения объяснило, как Цифровая карта семьи определяет уровень благополучия казахстанцев и какие показатели учитываются при оценке, передает МойГород

В ведомстве уточнили, что социально-экономическое положение семьи определяется сразу по 59 показателям и восьми основным направлениям. Поэтому при расчете учитывается не только заработок членов семьи, но и недвижимость, автомобили, кредиты, бизнес, занятость и другие данные.

Какие семьи считаются обеспеченными в Казахстане?

Цифровая карта семьи распределяет домохозяйства по пяти категориям социального благополучия:

A – высокий уровень благополучия;

B – состоятельный уровень;

C – удовлетворительный уровень;

D – экономически уязвимый уровень;

E – экономически и социально уязвимый уровень.

При этом категория присваивается не на основании одного показателя. Система анализирует совокупность сведений о материальном и социальном положении семьи.

Какой доход должен быть у семьи категории А?

В Минтруда привели пример семьи с высоким уровнем благополучия.

Одним из показателей категории А может быть доход в размере от семи прожиточных минимумов на каждого члена семьи – свыше 350 тыс. тенге в месяц на человека.

Однако это не означает, что любой казахстанец с зарплатой выше 350 тыс. тенге автоматически считается богатым.

При оценке также могут учитываться несколько объектов недвижимости, площадь жилья, наличие коммерческой недвижимости, собственного бизнеса и дорогих автомобилей класса premium или luxury.

Таким образом, если в семье четыре человека, то ориентир в 350 тыс. тенге на человека означает совокупный месячный доход свыше примерно 1,4 млн тенге. Но и такой доход сам по себе не гарантирует присвоение категории А – система учитывает остальные характеристики семьи.

Что еще учитывает Цифровая карта семьи?

При определении уровня благополучия анализируются финансовое положение и активы семьи, жилищные условия, наличие автомобиля, в том числе коммерческого транспорта, земельного участка и личного подсобного хозяйства.

Также система получает сведения о занятости, кредитах и просроченной задолженности, наличии бизнеса и других социально-экономических обстоятельствах.

В Минтруда подчеркивают, что наличие одной квартиры, автомобиля или определенного уровня зарплаты не может само по себе определить категорию семьи.

Что означает площадь от 120 квадратных метров на человека?

В качестве одного из признаков высокого благополучия Минтруда также указывает наличие нескольких объектов жилья с площадью от 120 условных квадратных метров на одного члена семьи.

Кроме того, среди признаков категории А называются коммерческая недвижимость, собственный крупный, средний или малый бизнес, а также дорогостоящий транспорт.

При этом речь идет именно о совокупной оценке – отдельный дом, квартира или автомобиль не делают семью автоматически «богатой» по методике государства.

Зачем государству делить семьи на категории?

Цифровая карта семьи используется для определения социально-экономического положения домохозяйств и более адресного предоставления мер государственной поддержки.

Система работает с 1 января 2023 года. По данным Минтруда, сейчас в ней содержится информация о 20,6 млн граждан, объединенных примерно в 6,2 млн семей. Методика оценки была разработана совместно с Программой развития ООН.

Главная задача такого подхода – учитывать не только доход человека, но и реальное положение семьи в целом.

Например, семья может иметь относительно высокий официальный заработок, но одновременно значительную долговую нагрузку или другие обстоятельства, влияющие на ее финансовую устойчивость.

Как часто пересчитывается категория семьи?

Уровень социального благополучия семьи не устанавливается навсегда.

Минтруда сообщает, что данные пересчитываются ежемесячно. Информация поступает автоматически из государственных информационных систем по мере ее изменения.

Если доход семьи снизился, было продано имущество, изменилось количество членов семьи или появились другие обстоятельства, категория может быть пересмотрена.

Поэтому семья, которая сегодня относится к категории А или B, в будущем может перейти в другую группу – и наоборот.

Что делать, если категорию семьи определили неправильно?

Если казахстанец считает, что состав семьи или уровень ее благополучия в Цифровой карте определен некорректно, он может обратиться в территориальный департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения либо в местное управление координации занятости и социальных программ.

Таким образом, доход свыше 350 тыс. тенге на каждого члена семьи – только один из признаков высокого уровня благополучия в Казахстане. Итоговая категория зависит от недвижимости, транспорта, бизнеса, кредитной нагрузки, занятости и десятков других показателей.