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Происшествия

Колесо автобуса провалилось под асфальт в Алматы

Инцидент произошёл в микрорайоне Мадиниет. Фото kris.p_kz в Instagram Фото появилось в Instagram-паблике kris.p_kz. По словам автора снимка, полноценный ремонт дорог в микрорайоне никогда не делали, лишь латали ямы. - И то только тогда, когда кто-то приезжает выше, начинают латать. У нас даже обочины нет ходить, все провалилось. Машины и автобусы разъехаться не могут, - говорится в описании. В управлении энергетики Алматы сообщили, что специалисты выехали на место и огородили провал сигнальной лентой. - По заказу управления подрядная организация в 2019 году завершила строительно-монтажные рабо
Дана Рахметова
Колесо автобуса провалилось под асфальт в Алматы
Инцидент произошёл в микрорайоне Мадиниет.
Колесо автобуса провалилось под асфальт в Алматы
Колесо автобуса провалилось под асфальт в Алматы
Фото kris.p_kz в Instagram Фото появилось в Instagram-паблике kris.p_kz. По словам автора снимка, полноценный ремонт дорог в микрорайоне никогда не делали, лишь латали ямы.
- И то только тогда, когда кто-то приезжает выше, начинают латать. У нас даже обочины нет ходить, все провалилось. Машины и автобусы разъехаться не могут, - говорится в описании.
В управлении энергетики Алматы сообщили, что специалисты выехали на место и огородили провал сигнальной лентой.
- По заказу управления подрядная организация в 2019 году завершила строительно-монтажные работы по строительству магистральных сетей водопровода и канализации в микрорайоне. Сейчас подрядчик ведёт работы по засыпке образовавшихся после обильных осадков провалов и ям на основании гарантийных обязательствах, - пояснили в ведомстве.
В акимате Алатауского района добавили, что подали заявку в управление энергетики для принятия мер. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы

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