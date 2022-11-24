Колесо автобуса провалилось под асфальт в Алматы

Инцидент произошёл в микрорайоне Мадиниет. Фото kris.p_kz в Instagram Фото появилось в Instagram-паблике kris.p_kz. По словам автора снимка, полноценный ремонт дорог в микрорайоне никогда не делали, лишь латали ямы. - И то только тогда, когда кто-то приезжает выше, начинают латать. У нас даже обочины нет ходить, все провалилось. Машины и автобусы разъехаться не могут, - говорится в описании. В управлении энергетики Алматы сообщили, что специалисты выехали на место и огородили провал сигнальной лентой. - По заказу управления подрядная организация в 2019 году завершила строительно-монтажные рабо