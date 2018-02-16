Количество онкобольных детей ежегодно растет в Казахстане

Врачи-онкологи рассказали, как распознать опухоль на ранней стадии и к каким специалистам обращаться, передает Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" 15 февраля во всём мире отмечается Международный день детей, больных раком. Основная цель проведения этого дня – повышение уровня информированности врачей-педиатров, всего профессионального медицинского сообщества, социально ответственных граждан всех специальностей об успехах и проблемах детской онкологии. За 12 месяцев 2017 года в Казахстане у 610 детей впервые выявили злокачественные новообразования. Общая заболеваемость в 2017 году