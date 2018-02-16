Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Количество онкобольных детей ежегодно растет в Казахстане

Врачи-онкологи рассказали, как распознать опухоль на ранней стадии и к каким специалистам обращаться, передает Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" 15 февраля во всём мире отмечается Международный день детей, больных раком. Основная цель проведения этого дня – повышение уровня информированности врачей-педиатров, всего профессионального медицинского сообщества, социально ответственных граждан всех специальностей об успехах и проблемах детской онкологии. За 12 месяцев 2017 года в Казахстане у 610 детей впервые выявили злокачественные новообразования. Общая заболеваемость в 2017 году
gorod
Количество онкобольных детей ежегодно растет в Казахстане
Врачи-онкологи рассказали, как распознать опухоль на ранней стадии и к каким специалистам обращаться, передает Informburo.kz. 
Иллюстративное фото из архива "МГ" 15 февраля во всём мире отмечается Международный день детей, больных раком. Основная цель проведения этого дня – повышение уровня информированности врачей-педиатров, всего профессионального медицинского сообщества, социально ответственных граждан всех специальностей об успехах и проблемах детской онкологии. За 12 месяцев 2017 года в Казахстане у 610 детей впервые выявили злокачественные новообразования. Общая заболеваемость в 2017 году составила 12,5 на 100 тысяч детей, тогда как в 2016 году этот показатель был 11,5. То есть, отмечается прирост заболеваемости, в большей степени обусловленный улучшением диагностики. Руководитель Центра детской онкологии КазНИИОиР Министерства здравоохранения РК Анна Быковская в интервью Informburo.kz рассказала, как распознать болезнь и к каким врачам обращаться. "Выявление онкологии у детей – это очень сложная проблема. Детские онкологические процессы выявить весьма трудно. До тех пор, пока опухоль у ребёнка не достигает больших размеров и не сдавливает близлежащие органы, боли не бывает. Первые признаки – это необъяснимая слабость, бледность, изменение поведения, тошнота, рвота. Тогда родители сразу должны обратиться к невропатологу, а далее прийти к нам на скрининг. К сожалению, многие списывают вышеперечисленные симптомы на простуду и переутомление у школьников", – рассказала Informburo.kz Анна Быковская. Если ребёнок часто лежит, не интересуется любимыми игрушками, жалуется на тошноту, то нужно сделать снимки органов, пройти МРТ. Далее врачи целенаправленно определят пациента к конкретному специалисту. "По всему Казахстану закупили новейшее оборудование, оно позволяет провести диагностику и дать точное понимание о наличии опухоли. Это высокочувствительная аппаратура. В отличие от взрослой, детская онкология благодарна. У детей низкодифференцированные растущие саркомы, поэтому эти опухоли хорошо поддаются лучевой терапии. При благоприятных вариантах I и II стадии опухоли Вильмса выздоровление наступает в 85% случаев. Мы даже не говорим о выживаемости, мы говорим о полном выздоровлении", – рассказывает эксперт. По достижении периода гормонального развития родителям нужно снова быть начеку. В это время возможны рецидивы заболевания. Но даже при повторном лечении пациенты могут в будущем стать родителями и прожить полноценную жизнь. "У детей не бывает рака, все детские опухоли лечатся" "У детей не бывает рака, все детские опухоли лечатся" / Фото с сайта троицафонд.рф Онкологи подвели своеобразный рейтинг злокачественных опухолей у детей в Казахстане. На первом месте стоят острые лейкозы – 236 детей в 2017 году, на втором месте опухоли головного мозга, затем следуют нейробластомы – 44 ребёнка, далее идут случаи лимфомы. Всего в двух республиканских центрах Казахстана за 12 месяцев 2017 года пролечили 2811 детей. На начало 2018 года на учёте у областных онкологов и гематологов состоит 2046 детей с различными злокачественными новообразованиями, продолжают поддерживающую терапию 356 детей. В Казахстане лечение и диагностические обследования по части онкологии полностью бесплатны. В 2017 году в Казахстане заболели раком 35,5 тысячи человек. Самое большое количество пациентов – в Восточно-Казахстанской области, Алматы, Карагандинской и Южно-Казахстанской областях.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article