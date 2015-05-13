Коллектив завода «Зенит» поздравил ветеранов (видео)

Уральский завод «Зенит» имеет богатую историю и является флагманом судостроительной отрасли Казахстана. День Победы для всех заводчан это не просто красный день календаря – это знаменательная дата, которая отмечается всем коллективом на территории родного завода. Нет ни одного уральца, который бы не знал о заводе «Зенит», но вот, как и где он образовался, помнят не многие. Между тем, предыстория завода «Зенит» начинается в 1931 году в далеком Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Уральск. Изначально эвакуированный завод был известен под засекреченными названиям