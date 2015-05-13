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Бизнес-новости

Коллектив завода «Зенит» поздравил ветеранов (видео)

Уральский завод «Зенит» имеет богатую историю и является флагманом судостроительной отрасли Казахстана. День Победы для всех заводчан это не просто красный день календаря – это знаменательная дата, которая отмечается всем коллективом на территории родного завода. Нет ни одного уральца, который бы не знал о заводе «Зенит», но вот, как и где он образовался, помнят не многие. Между тем, предыстория завода «Зенит» начинается в 1931 году в далеком Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Уральск. Изначально эвакуированный завод был известен под засекреченными названиям
Marat
Коллектив завода «Зенит» поздравил ветеранов (видео)
Уральский завод «Зенит» имеет богатую историю и является флагманом судостроительной отрасли Казахстана. День Победы для всех заводчан это не просто красный день календаря – это знаменательная дата, которая отмечается всем коллективом на территории родного завода.
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 Нет ни одного уральца, который бы не знал о заводе «Зенит», но вот, как и где он образовался, помнят не многие.  Между тем, предыстория завода «Зенит» начинается в 1931 году в далеком Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Уральск. Изначально эвакуированный завод был известен под засекреченными названиями «Почтовый ящик-38», «Завод-231». Именно здесь производились мины, электроторпеды, различные взрыватели и другие боеприпасы.
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 - Наш завод на казахстанской земле в городе Уральске создан 11 сентября 1941 года на базе эвакуированного из блокадного Ленинграда завода имени Ворошилова, - рассказывает первый заместитель генерального директора, главный инженер Виктор Васильевич ГАРЧЕВ. -  А менее чем через месяц, 8 октября 1941 года, коллектив завода в неимоверно трудных условиях тогдашнего производства отгрузил для фронта свою первую продукцию.
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 Практически прямо с колёс рабочие и специалисты, прибывшие первые со станками и оборудованием, героически, не считаясь ни с чем, не щадя себя,  включились в работу – лишь бы быстрее завод встал на ноги  и  выпускал продукцию, которая была необходима в то грозное время. Около 16 наименований военной техники выпускал завод в военные годы. Группой заводских конструкторов в  1942 году был разработан принципиально новый вид бесследной торпеды  ЭТ-80. За годы войны заводом было отправлено флоту 303 бесследные торпеды. Заводом для флота было поставлено около 4000 мин различных типов. Каждый 20-й корабль противника был  потоплен миной,  изготовленной  на  нашем заводе.
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 За станками  работали, в основном, женщины и подростки. Они недоедали и недосыпали, сутками работали в цехах, осознавая, какой груз ответственности лежит на их плечах. - Я на заводе работал  с 15 лет, - вспоминает ветеран труда Григорий Федорович ШЕПТАЛОВ. – Тогда завод только эвакуировали сюда. Работали мальчишки, девчонки, как я. Помню, чтобы мы смогли работать на станках, нам ставили специальные подставки. Рабочие, которые были эвакуированы вместе с заводом,  стали для нас мастерами-наставниками, обучали нас всему. У каждого мастера было под опекой пять-шесть человек. Работали на совесть, падали и вставали, бывало, дневали и ночевали на заводе. А как иначе, по-другому нельзя.
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 Вспоминает ветеран, как каждое утро шли через проходную, где напутствием перед началом рабочего дня был лозунг «Все для фронта! Все для Победы!», а уходя - глаза, невольно читали ещё один лозунг - «А что ты сделал для фронта?» И нельзя было работать в полсилы, понимали, что от этого зависит, настанет ли долгожданный мир на земле.
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 Ежегодно 9 мая заводчане вспоминают и имена директоров завода, возглавлявших его в разные годы военной поры: Михаил Борисович РОЗЕНШТЕЙН, Феодосий Данилович КОМПАНЕЦ, Иван Дмитриевич ЯБЛОКОВ, которые в непростых условиях проявили себя опытными руководителями, организаторами производства. С особой теплотой в душе и огромной благодарностью вспоминают работники завода Петра Александровича АТОЯНА, который посвятил всю свою жизнь развитию завода. Верой и правдой он проработал на заводе 56 лет, из них 42 года был его бессменным директором. Отдавая все силы и энергию, Пётр Александрович, смог практически с нуля обустроить завод  и наладить производство на новом месте. Проявив огромные организаторские способности руководителя и опыт хозяйственника, он заслужил непререкаемый авторитет и уважение заводчан всех поколений, жителей города и области. Для всех работников завода «Зенит», он был и остаётся заводчанином № 1.
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 За огромный вклад в общую Победу над фашистскими захватчиками, завод, единственный в Казахстане, был награждён боевым орденом Отечественной войны 1-й  степени. Стоит отметить, что завод не оставался в бездействии ни одного дня даже в сложное время перестройки. На сегодняшний день здесь освоили новое направление деятельности – кораблестроение. Уже  23 боевых корабля и сторожевых катера, построенных заводом, успешно охраняют водные рубежи Казахстана  на  Каспии. За 25 лет освоено вновь более 60 наименований изделий  различного назначения. Руководит дружным коллективом завода генеральный директор Вячеслав Хамзиевич ВАЛИЕВ. За безупречную работу, не раз был награждён государственными наградами, так в преддверии 70-летия со дня Победы был награждён орденом «Парасат».
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 На территории завода есть площадь Памяти, где горит вечный огонь славы, а над обелиском взметнулись журавли, как символ памяти о погибших заводчанах. Здесь на обелиске нанесены имена 68 заводчан,  которые героически погибли в годы войны, рядом установлен  бюст Петру  Александровичу АТОЯНУ.
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 По многолетней традиции в день Победы, все заводчане со своими семьями собираются у обелиска, возлагают цветы и вспоминают павших героев. С каждым годом все меньше остаётся ветеранов, в этом году светлый день Победы встретили только 12 заводчан-фронтовиков и 19 заводчан, которые подростками пришли на завод и проработали на родном заводе до самой пенсии. Ежегодно заводчане устраивают настоящий праздник в честь ветеранов, с солдатской кашей и сто граммами фронтовых, не обходится в этот день без солдатских песен, танцев и тёплых слов в адрес бывших воинов.
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 - Дорогие ветераны, Вы являетесь для нас гордостью и славой, ярким живым примером патриотизма и большой любви к своему народу, Родине, Отечеству. Вы – живое олицетворение чести и совести своего времени, своего героического поколения. Желаю славным нашим ветеранам, всем заводчанам и их семьям долгих лет плодотворной жизни, счастья, здоровья, мира и благополучия, - пожелал ветеранам генеральный директор завода Вячеслав Хамзиевич ВАЛИЕВ.
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