— У нас есть официальный закон о том, что когда есть документы на погрузку или разгрузку фуры, на котором указаны адрес компании и печать, то эти фуры имеют право заезжать. А у нас выясняется, что есть негласное указание и большегрузы пропускать нельзя. Да и непонятно, какие авто можно пропускать, а какие нельзя. Потому что я только что видел, как фуры с топливом и стройматериалами проехали. Не понимаю, кто даёт такие указания. Ведь это чревато последствиями. К примеру, если фуру с мукой не будут пропускать, то им придётся на Шолохова разгружать фуру по «ГАЗелям» и развозить. А это дополнительные расходы, хлеб может подорожать. Государство говорит, что поддерживает бизнес, а на местах выдают такие негласные указания. Я попросил у сотрудников полиции какие-либо подтверждающие документы, а мне ничего не предоставили. Им просто по телефону дали указания и всё. Сейчас мой водитель имеет полное право сесть за руль и поехать, — возмущается представитель ТОО Орал AlcoTrade Муслим Магомадов.

— Руководство области должно понимать, что такие ограничения бессмысленны. Я лично 3-4 фуры «отвоевал». Изначально говорили, что проехать по путевому листу можно, мы и проезжали, но с сегодняшнего дня и это якобы отменили. Говорят, что фуры разбивают дороги, но о чём они думали до этого? Мы страдаем от этого, у нас по многим направлениям приезжают фуры. Они говорят, чтобы мы фуры оставляли на СВХ и «ГАЗелями» таскали оттуда свой товар. Хорошо, что в нашей компании есть 25 «ГАЗелей», но есть такие транспортные компании, у которых их нет. Они должны нанимать технику, а кто будет нести эти расходы? — говорит руководитель логистики ТОО «Хлебзавод 1» Александр Мартюшкин.

— В то же время, согласно правилам дорожного движения, действие данного запрещающего знака не распространяется на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из неё на ближайшем к месту назначения перекрестке, — отметили в полиции.

На территории Уральска с недавних пор стало больше дорожных знаков, запрещающих проезд большегрузных транспортных средств.Люди говорят, что такие ограничения действуют в течение последних двух недель. И введено оно якобы для того, чтобы снять нагрузку на дорожное полотно. Но водители думают, что такие меры малоэффективны, да и идеальных дорог у нас в городе нет.В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что для безопасности дорожного движения, повышения пропускной способности и сохранения дорожного полотна городских улиц стихийное движение грузового транспорта в центральную часть города ограничивается. Для этого установлены дорожные знаки о запрете движения грузовых авто.В пресс-службе акима области пообещали прокомментировать ситуацию позже.