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Бизнес-новости

Компания «ӨртҚорғау» предлагает услуги по пожарной безопасности

Товарищество с ограниченной ответственностью «ӨртҚорғау» знают многие предприятия как города, так и области. Именно эта компания предлагает широкий вид услуг в области пожарной безопасности. Компания изготавливает и реализует пожарно-техническое и аварийно-спасательное снаряжение. Список ассортимента предлагаемого товара довольно широк: спецодежда, рукава, вентили, ведра, лопаты, шкафы для пожарного инвентаря и, конечно же, огнетушители разного объема и вида. Все это вы можете приобрести в одном месте, тем самым сэкономив время и деньги. Если у вас уже есть в наличии нужный инвентарь, но вам н
Marat
Компания «ӨртҚорғау» предлагает услуги по пожарной безопасности
Товарищество с ограниченной ответственностью «ӨртҚорғау» знают многие предприятия как города, так и области. Именно эта компания предлагает широкий вид услуг в области пожарной безопасности.
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 Компания изготавливает и реализует пожарно-техническое и аварийно-спасательное снаряжение. Список ассортимента предлагаемого товара довольно широк: спецодежда, рукава, вентили, ведра, лопаты, шкафы для пожарного инвентаря и, конечно же, огнетушители разного объема и вида. Все это вы можете приобрести в одном месте, тем самым сэкономив время и деньги.
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 Если у вас уже есть в наличии нужный инвентарь, но вам необходимо периодически перезаряжать огнетушители, то советуем обратиться за помощью в компанию «ӨртҚорғау». Сотрудники предприятия проведут качественное обслуживание и при необходимости ремонт огнетушителей всех типов и баллонов высокого давления.
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 Лето - время пожаров. Для начинающих предпринимателей, которые не знают к кому обратиться по поводу проведения систем пожарной и охранной сигнализации, предусмотрен полный пакет обслуживания: монтаж, ремонт и техническое обслуживание систем пожарной и охранной сигнализации, установок пожаротушения, видеонаблюдение. Все это вам предоставят в компании «ӨртҚорғау».
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 Также компания поводит огнезащитную обработку деревянных, металлических конструкций, кабельной продукции и тканей.
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 Частые поездки и командировки заставляют понервничать любого предпринимателя, и это понятно. От пожара не застрахован никто. Компания «ӨртҚорғау» учитывает и это. Вы можете заказать охрану своих объектов от пожара с выездной пожарной техникой, а также пожарно-профилактическое обслуживание на договорной основе.
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 Для больших предприятий необходимо обязательное обучение персонала правилам пожарной безопасности. Такую подготовку проводят в учебном центре на базе ТОО «ӨртҚорғау». Высококвалифицированные сотрудники компании обучат ваших работников промышленной безопасности, проведут пожарно-технические инструктажи, а также в центре можно пройти курсы по безопасности и охране труда.
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 Довольно часто для монтажных работ на высоте необходима спецтехника, которую не так-то легко найти и арендовать. ТОО «ӨртҚорғау» предоставляет услуги телескопического подъемника для работ на высоте до 22-х метров. Стоит отметить, что работает машина от электросети 220 Вт, что очень удобно, экономично и экологически безопасно. Более полную информацию вы можете получить по телефонам: +7 (7112) 502450, 502365 или обратиться по адресу: г. Уральск, ул. Жангир хана, 37/3, наш сайт: www.ortkorgau.kz, e-mail:ortkorgau@mail.ru
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