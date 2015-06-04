Компания «ӨртҚорғау» предлагает услуги по пожарной безопасности

Товарищество с ограниченной ответственностью «ӨртҚорғау» знают многие предприятия как города, так и области. Именно эта компания предлагает широкий вид услуг в области пожарной безопасности. Компания изготавливает и реализует пожарно-техническое и аварийно-спасательное снаряжение. Список ассортимента предлагаемого товара довольно широк: спецодежда, рукава, вентили, ведра, лопаты, шкафы для пожарного инвентаря и, конечно же, огнетушители разного объема и вида. Все это вы можете приобрести в одном месте, тем самым сэкономив время и деньги. Если у вас уже есть в наличии нужный инвентарь, но вам н