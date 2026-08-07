В эти выходные в Уральске пройдут сельхозярмарки

В ближайшие выходные, 8 и 9 августа, жителей и гостей Уральска приглашают на традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет идти с 09:00 до 13:00.
Где пройдут ярмарки:
- 8 августа (суббота): по улице Ихсанова;
- 9 августа (воскресенье): в посёлке Зачаганск, ул. Жангир хана, 52Б (площадка у ТД "Жангир хан").
Из-за установившейся сильной жары введён важный запрет: реализация мясной, куриной и рыбной продукции полностью ограничена в целях безопасности.
К участию в ярмарках приглашаются местные предприниматели и сельхозтоваропроизводители района и города.