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Бизнес-новости

Компания «КВАНТ» предлагает лучшие товары для вашего дома

Почти четверть века ТОО «КВАНТ» поставляет мебель и бытовую технику в нашу область от лучших производителей ближнего и дальнего зарубежья. Что можно купить в сети магазинов «КВАНТ», выясняла корреспондент портала «Мой ГОРОД». Компания «КВАНТ» давно заслужила уважение и любовь у покупателей. Именно сюда идут уральцы в поисках новой мебели или электробытовой техники, широкий ассортимент которой может удовлетворить даже самый изысканный вкус. Мебельные салоны компании есть в Уральске, Атырау и Аксае. В сети магазинов ТОО «КВАНТ» реализуется мебель от лучших производителей России, Украины и Белору
Marat
Компания «КВАНТ» предлагает лучшие товары для вашего дома
Почти четверть века ТОО «КВАНТ» поставляет мебель и бытовую технику в нашу область от лучших производителей ближнего и дальнего зарубежья. Что можно купить в сети магазинов «КВАНТ», выясняла корреспондент портала «Мой ГОРОД».  
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 Компания «КВАНТ» давно заслужила уважение и любовь у покупателей. Именно сюда идут уральцы в поисках новой мебели или электробытовой техники, широкий ассортимент которой может удовлетворить даже самый изысканный вкус. Мебельные салоны компании есть в Уральске, Атырау и Аксае.
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 В сети магазинов ТОО «КВАНТ» реализуется мебель от лучших производителей России, Украины и Белоруссии, а также компания занимается изготовлением мягкой и корпусной мебели собственного производства, которая не уступает по качеству и доступности в цене.
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 Особым спросом у жителей города пользуется плетеная мебель из Индонезии. Стильная, легкая мебель поможет украсить интерьер вашего загородного дома или квартиры.
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 В компании заботятся не только об эстетическом внешнем виде изделий, но и думают о здоровье своих покупателей. Именно в салонах магазинов «КВАНТ» вы можете приобрести ортопедические матрасы различного размера и отличного качества.
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 Украсить интерьер квартиры можно при помощи различных декоративных композиций, огромное количество которых вы сможете найти в одном из магазинов сети «Твой дом».
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 В Торговом Доме «Твой дом» широкий ассортимент посуды из фарфора, фаянса, хрусталя европейского качества. Здесь вы сможете найти все, что так необходимо для обустройства кухни. А также прикупить что-то в подарок.
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 Большой выбор постельного белья, полотенец, подушек, легких и теплых одеял, все это вы сможете найти в отделе текстиля на первом этаже Торгового Дома «Твой дом».
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 Также в Торговом Доме «Твой дом» есть отдел шикарной дизайнерской мебели и изделий для интерьера от знаменитого российского производителя Bogacho. Каминные часы, вешалки и столы, книжные шкафы в виде телефонной будки, изделия из дорогого текстиля, все это вы сможете найти именно в этом отделе.
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 Многие горожане приходят в «КВАНТ» в поисках необычного подарка, и смею заверить, с пустыми руками отсюда уйти практически невозможно. Кстати, искать оберточную бумагу вам не придется. Красиво упаковать и оригинально украсить ваш презент смогут здесь же в отделе подарков.
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 Лето - это оптимальное время не только для отдыха, но и для ремонта. Все, что необходимо для качественной отделки, а также необходимые инструменты и сантехнику вы сможете приобрести в Торговом Доме «Твой дом».
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 Также в сети магазинов «Квант» вы можете приобрести бытовую технику: телевизоры, холодильники, сплит-системы, воздухоочистители, микроволновые печи и многое другое. Если вы хотите кардинально поменять свой интерьер или обновить технику, то обязательно посетите сеть магазинов компании «КВАНТ». Хороший выбор, высокое качество и доступная цена вам гарантированы. Магазины сети ТОО «КВАНТ» расположены по адресам: - ТК «Квант», ул. Гагарина, 2/3, телефон: 8 7112 28 31 31; - ТЦ «Твой Дом», ул. С.Датова, 28/2, телефон: 8 7112 98 17 02; - ТД «Бытовая техника», ул. ЖДосмухамедова, 83, телефон: 8 7112 51 40 73; - ТД «Товары для Дома», ул. Ж. Досмухамедова, 81, телефон: 8 7112 51 42 68; - Салон мебели «Престиж», ул. Свободная, 49, телефон: 8 7112 26 34 04; - ТД «Квант», г. Аксай, ул. Дружбы Народов, 21/1, телефон: 8 711 33 7 55 66; - Салон мебели «Квант», г. Атырау, мкр. Алмагуль, 5А, в здании ТД «БақДәүлет». На правах рекламы.
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