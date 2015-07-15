Компания «КВАНТ» предлагает лучшие товары для вашего дома

Почти четверть века ТОО «КВАНТ» поставляет мебель и бытовую технику в нашу область от лучших производителей ближнего и дальнего зарубежья. Что можно купить в сети магазинов «КВАНТ», выясняла корреспондент портала «Мой ГОРОД». Компания «КВАНТ» давно заслужила уважение и любовь у покупателей. Именно сюда идут уральцы в поисках новой мебели или электробытовой техники, широкий ассортимент которой может удовлетворить даже самый изысканный вкус. Мебельные салоны компании есть в Уральске, Атырау и Аксае. В сети магазинов ТОО «КВАНТ» реализуется мебель от лучших производителей России, Украины и Белору