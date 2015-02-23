В минувшее воскресенье, 22 февраля, в парке культуры и отдыха прошло традиционное народное гулянье – проводы зимы. Большинство предпринимателей хотели порадовать уральцев чем-то особенным. Не остались в стороне и сотрудники компании «Урал-Кров-Авто». 1 Компания «Урал-Кров-Авто» уже давно знакома большинству автолюбителей нашей области как один из лучших поставщиков автомобилей. Специально для уральцев и гостей города сотрудники ТОО «Урал-Кров-Авто» решили провести акцию и дать возможность увидеть одни из лучших моделей автомобилей, которые можно приобрести в их автосалонах. 2 Уже с утра дружный коллектив компании готовился к встрече уральцев и расставил автомобили так, что к каждому из них можно было не только спокойно подойти, но и посидеть, почувствовать и сравнить комфорт салонов всех представленных автомобилей. 3 - Сегодня мы решили поздравить всех уральцев с праздником – Масленицей и дать возможность каждому желающему оценить выставленные нами автомобили, - говорит старший бренд-менеджер Асем КАЗИЕВА. – Так, сегодня наша компания «Урал-Кров-Авто» представила автомобили марок Renault, Suzuki, Datsun, Great Wall, Lifan. Также каждый желающий сможет проконсультироваться у менеджеров компании и банковских работников по поводу приобретения автомобиля в кредит или рассрочку. 4 Стоит отметить, что компания не только расширяет линию автомобилей, но и заботится о своих клиентах и предлагает довольно выгодные скидки. Так, на весь модельный ряд Renault 2014 года действует скидка 600 тысяч тенге, на марки 2015 года - 300 тысяч тенге. Для любителей Lifan скидка составляет порядка 200 тысяч тенге. 5 У каждой модели свои преимущества, о которых с удовольствием интересовались пришедшие в парк уральцы. - Честно говоря, читал про «Лифан» только на сайтах, а вот до салона как-то времени не было дойти, - признается уралец Алексей. – А тут такая удача, и отдохну с семьей в парке и про автомобиль узнаю. Скоро восьмое марта, а у моей жены в этот день еще и день рождения, 35 лет будет. Вот думаю, может, сделать подарок жене да и купить ей «Лифан». Она же мне подарила трех сыновей, что я одну машину любимой купить не могу. В общем, спасибо компании, что совместили полезное с приятным. 6 По достоинству оценили жители авто торговой марки Datsun on-Do, который не так давно появился на улицах города. Интерьер нового хэтчбека ничуть не уступает его предшественнику, а под капотом разместился тот же 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 87 л.с., сочетающийся в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Поставляется в восьми комплектациях. Доработана шумоизоляция, двигатель, коробка передач. Стоит отметить, что авто этого класса впервые оснастили климат-контролем. Также в базовой комплектации уже есть обогрев лобового стекла, передних сидений и зеркал, полный электроподъемник, магнитола и многое другое. 7 За целый день, проведенный в парке, автомобили смогли посмотреть и опробовать многие желающие. - Каждый, кто хочет опробовать автомобиль в движении, может записаться на бесплатный тест-драйв у нас в салоне. Весна - это время перемен, а значит, самое время обновить свой автомобиль. Приходите, всегда рады встрече с вами, - сказала на прощанье Асем КАЗИЕВА. – Мы находимся по адресу: ул. Шолохова, 41 и 11/1, телефоны: 8 (7112) 222-700, 21-45-45, 21-55-55. http://ural-krov-auto.kz/ IMG_6383 IMG_6615