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Социум

Конец серым схемам: с 1 сентября в Казахстане ужесточат правила ввоза автомобилей

Правительство Казахстана берет под жесткий контроль ввоз автотранспорта из-за границы.
Варвара Тыщенко
Конец серым схемам: с 1 сентября в Казахстане ужесточат правила ввоза автомобилей
Фото: depositphotos.com

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил о продолжающихся фактах ввоза машинокомплектов и авто по серым схемам и потребовал перекрыть нелегальные каналы поставки.

Главная проблема таких машин - несоответствие базовым техническим и экологическим регламентам, что напрямую влияет на безопасность на дорогах.

- По имеющимся данным продолжают фиксироваться случаи незаконного ввоза транспортных средств на территорию нашей страны. Зачастую они не соответствуют техническим и экологическим требованиям. Это происходит, в том числе из-за имеющихся пробелов в правоприменении норм таможенного законодательства. Министерству финансов совместно с Министерством промышленности требуется в десятидневный срок выработать комплекс мер по предотвращению незаконного ("серого") ввоза автомобилей в страну. Должна быть четкая позиция в трактовании действующих законодательных норм, - заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

Глава кабмина подчеркнул, что обновленные механизмы таможенного администрирования и технического регулирования должны заработать в полном объеме уже с 1 сентября 2026 года.

- По всем принимаемым мерам необходимо обеспечить разъяснительную работу среди населения, - резюмировал премьер-министр.
 

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