Иллюстративное фото с сайта www.ellada-russia.ruКонституционный Совет разъяснил, что норму пункта 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан следует понимать таким образом, что Президент Республики Казахстан имеет исключительное право единолично назначать внеочередные президентские выборы. Конституция Республики не предусматривает какие-либо условия и ограничения при принятии Главой государства решения о назначении внеочередных президентских выборов. - При принятии решения о назначении таких выборов подлежит учету предусмотренное пунктом 3 статьи 41 Конституции Республики Казахстан правило о недопустимости совпадения по срокам выборов Президента Казахстана с выборами нового состава Парламента Республики, - говорится в сообщении Конституционного Совета. Напомним, 14 февраля на заседании члены Совета Ассамблеи народа Казахстана выразили единогласную поддержку многочисленным обращениям граждан с инициативой провести внеочередные выборы Президента Казахстана, которые поступают в адрес АНК. По мнению членов Совета Ассамблеи, в условиях нарастающего мирового экономического кризиса проведение внеочередных президентских выборов позволит республике эффективно осуществить программу "Нұрлы жол" и продолжить реализацию долгосрочных приоритетов развития страны. Инициативу о проведении внеочередных выборов поддержал Парламент Казахстана, мажилисмены и сенаторы направили обращение Главе государства с просьбой разрешить проведение выборов. Также председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев обратился в Конституционный Совет с просьбой дать официальное толкование пункта 3-1 статьи 41 Конституции республики, в котором регламентируются вопросы назначения внеочередных выборов Президента Республики Казахстан.