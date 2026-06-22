Короткий рабочий день и молоко «за вредность»: кому в Казахстане пересчитают льготы на производстве

По итогам 2025 года под воздействием вредных производственных факторов в стране трудились 477 тысяч человек.

В Казахстане изменят систему предоставления социальных гарантий для граждан, занятых на опасных и вредных производствах. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, ведомство планирует отойти от действующего "списочного" подхода и привязать объем льгот к фактическим условиям на конкретных рабочих местах.

Причины пересмотра системы

На сегодняшний день в республике действует система из шести видов гарантий: сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, повышенная оплата труда, обязательные профессиональные пенсионные взносы, а также выдача молока и лечебно-профилактического питания. По итогам 2025 года под воздействием вредных производственных факторов в стране трудились 477 тысяч человек. Расходы работодателей на эти цели за последние пять лет выросли более чем в два раза и составили 310,9 миллиарда тенге.

В министерстве поясняют, что сейчас льготы назначаются по наименованию профессии в утвержденных перечнях. Это приводит к дисбалансу и нормативному разрыву: автоматическое соответствие между ключевыми списками должностей сегодня составляет лишь 59%. В результате компенсации не всегда соответствуют реальной степени опасности на производстве.

Порядок внедрения изменений

Прорабатываемая Минтруда реформа предполагает переход к единой риск-ориентированной модели. Объем социальных гарантий будет напрямую зависеть от реальной степени профессионального риска на рабочем месте - от низкого до очень высокого.

Для автоматизации процессов и повышения адресности помощи в стране создадут Единый цифровой реестр профессий и связанных с ними льгот. Данные предложения министерство планирует вынести на рассмотрение рабочей группы Республиканской трехсторонней комиссии с участием представителей государства, работодателей и профсоюзов.