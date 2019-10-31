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Социум

Коворкинг центр открылся на базе ЗКАТУ им. Жангир хана

Новый коворкинг центр должен стать площадкой для реализации социально значимых проектов и идей студентов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В крупнейшем высшем учебном заведении области, состоялось открытие современного центра знаний - коворкинг-центра. По словам руководства вуза, студенты ЗКАТУ им.Жангир хана теперь смогут заниматься проектной деятельностью и общественной работой в новом коворкинг-центре. Специально отведенный зал в библиотеке, оборудован мебелью, презентационным оборудованием, маркерными досками и стойками для работы на компьютере. В коворкинг-центре созданы все ус
Дана Рахметова
Коворкинг центр открылся на базе ЗКАТУ им. Жангир хана
Новый коворкинг центр должен стать площадкой для реализации социально значимых проектов и идей студентов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В крупнейшем высшем учебном заведении области, состоялось открытие современного центра знаний - коворкинг-центра. По словам руководства вуза, студенты ЗКАТУ им.Жангир хана теперь смогут заниматься проектной деятельностью и общественной работой в новом коворкинг-центре. Специально отведенный зал в библиотеке, оборудован мебелью, презентационным оборудованием, маркерными досками и стойками для работы на компьютере. В коворкинг-центре созданы все условия для реализации молодежных инициатив. - Для наших студентов мы ежегодно совершенствуем условия, чтобы они могли реализовывать свои идеи. Очень много интересных проектов, которые уже нашли отклики среди спонсоров и активно работают. Студенты много времени уделяют своему развитию, поэтому мы создаём такие условия, - пояснил ректор ЗКАТУ им. Жангир хана Аскар Наметов. Кроме того, здесь ребята также могут общаться, заниматься, с пользой проводя свободное время. На сегодняшний день в университете обучаются свыше 5 тысяч студентов. По словам самих студентов, активный отдых положительно скажется на их дальнейшей карьере. Необходимо отметить, что на базе вуза уже действует IT-площадка и лаборатория, которую активно посещают студенты не только ЗКАТУ, но и других учебных заведений. - Здесь любой желающий может найти для себя временное или постоянное рабочее место. В нашем распоряжении имеется огромное помещение, разделённое на отельные или общие рабочие зоны с доступом в Интернет, полностью оборудованные оргтехникой, а также другие приятные и полезные мелочи, - говорит студентка ЗКАТУ имени Жангир хана Асия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
студенты

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