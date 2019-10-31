Коворкинг центр открылся на базе ЗКАТУ им. Жангир хана

Новый коворкинг центр должен стать площадкой для реализации социально значимых проектов и идей студентов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В крупнейшем высшем учебном заведении области, состоялось открытие современного центра знаний - коворкинг-центра. По словам руководства вуза, студенты ЗКАТУ им.Жангир хана теперь смогут заниматься проектной деятельностью и общественной работой в новом коворкинг-центре. Специально отведенный зал в библиотеке, оборудован мебелью, презентационным оборудованием, маркерными досками и стойками для работы на компьютере. В коворкинг-центре созданы все ус