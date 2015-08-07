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Бизнес-новости

КПО представила результаты производственной деятельности за первое полугодие

АКСАЙ, Западно-Казахстанская область, 7 августа 2015 г. - Компания «Kарачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО), представила результаты производственной деятельности за первое полугодие. За данный период КПО добыла 70,8 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, газа и топливного газа. При этом объем обратной закачки газа для поддержания пластового давления составил 4,34 миллиарда кубометров, что примерно соответствует 47,5 процента от общего объема добытого газа. Как отметил генеральный директор КПО Ренато Мароли, плодотворное партн
Marat
КПО представила результаты производственной деятельности за первое полугодие
АКСАЙ, Западно-Казахстанская область, 7 августа 2015 г. - Компания «Kарачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО), представила результаты производственной деятельности за первое полугодие. За данный период КПО добыла 70,8 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, газа и топливного газа. При этом объем обратной закачки газа для поддержания пластового давления составил 4,34 миллиарда кубометров, что примерно соответствует 47,5 процента от общего объема добытого газа. Как отметил генеральный директор КПО Ренато Мароли, плодотворное партнерство с Республикой Казахстан и Полномочным органом – ТОО «PSA» обеспечивает соответствие производственных планов КПО с государственными задачами, что является залогом для рачительного освоения природных запасов страны и обеспечивает устойчивые преимущества освоения Карачаганака для национальной экономики. На сегодня партнерами по Карачаганакскому проекту было инвестировано в разработку месторождения около 19,8 миллиарда долларов США, при этом сумма прямых выплат в бюджет РК составила $13 миллиардов долларов США. - КПО является компанией мирового уровня, поэтому одним из наших основных приоритетов по-прежнему остается достижение высоких производственных результатов в отношении промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, - добавил Ренато Мароли. Показатель утилизации газа на Карачаганаке по итогам первого полугодия составил 99,9 процента, что является достижением мирового уровня. Общая сумма инвестиций КПО в природоохранные мероприятия с 1998 года составила около 300 миллионов долларов США. КПО недавно завершила экономическую и техническую оценку «Проекта расширения Карачаганака» (ПРК). Стратегия ПРК по развитию местного содержания нацелена на локализацию требуемых проектом инженерной деятельности, товаров, работ и услуг. Проект обеспечит создание новых рабочих мест для местных жителей и передачу им передового опыта. В целом данная стратегия послужит долгосрочному развитию казахстанских предприятий, а также внедрению новых технологий посредством создания совместных предприятий между заинтересованными казахстанскими и западными компаниями. Как отметил Ренато Мароли, в январе 2015 г. Совместный Комитет Управления Карачаганакским проектом принял Резолюцию касательно контракта на выполнение концептуального проектирования в рамках проекта ПРК. - В настоящий момент проводится необходимая работа в рамках достигнутых договорённостей. Компанией КПО были разосланы приглашения для участия в тендере нескольким международным подрядчикам и их местным партнёрам. Ожидается, что контракт на концептуальное проектирование по проекту ПРК будет заключен в конце 2015 года, что обеспечит выполнение работ в соответствии со стратегическими этапами реализации проекта, - добавил Ренато Мароли. - Реализация проектов в сфере продления полки добычи также проходит в соответствии с намеченными планами: проект по расширению системы сбора на месторождении находится на стадии строительства, в то время как проекты по расширению Карачаганакского перерабатывающего комплекса находятся на стадии концептуального проектирования, - сказал Ренато Мароли. КПО активно способствует развитию местных поставщиков товаров и услуг, и реализует целый ряд проектов в поддержку местного производства. КПО – одно из первых предприятий в Республике Казахстан, где была успешно внедрена программа развития казахстанского содержания. Она позволила задействовать в освоении Карачаганака более трех тысяч казахстанских предприятий, которые в целом получили от КПО заказов на сумму более 4 миллиардов долларов США. На сегодня доля казахстанского содержания в контрактах КПО на поставку товаров, работ и услуг достигла 48,3 процента, что в денежном выражении составило около 278 миллионов долларов США. Являясь крупнейшим работодателем в ЗКО, КПО на долгосрочной основе обеспечивает трудоустройство и конкурентоспособную заработную плату для нескольких тысяч местных специалистов. В настоящий момент в КПО работают 3948 казахстанских сотрудников. По результатам первого полугодия 2015 г. процентное соотношение местных кадров достигло 96% от общего количества инженерно-технического работников и 78% всего руководящего персонала. КПО реализует множество крупных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области. Ежегодно на их реализацию выделяется 20 миллионов долларов США. Причём в строительстве задействованы только казахстанские подрядчики. На сегодня, общий объем инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона составил около 265 миллионов долларов США. КПО придерживается принципов устойчивого развития во всех аспектах своей деятельности. Недавно КПО выпустила «Отчет об устойчивом развитии на Карачаганаке за 2014 год», раскрывающий ключевые производственные показатели и основные достижения компании в экологической, экономической и социальной сферах деятельности. Достоверность информации, опубликованной в этом Отчете, получила независимое подтверждение компанией EY.

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