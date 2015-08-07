КПО представила результаты производственной деятельности за первое полугодие

АКСАЙ, Западно-Казахстанская область, 7 августа 2015 г. - Компания «Kарачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО), представила результаты производственной деятельности за первое полугодие. За данный период КПО добыла 70,8 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, газа и топливного газа. При этом объем обратной закачки газа для поддержания пластового давления составил 4,34 миллиарда кубометров, что примерно соответствует 47,5 процента от общего объема добытого газа. Как отметил генеральный директор КПО Ренато Мароли, плодотворное партн