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Социум

Крановщица с 30-летним стажем из Атырау: 86 метров был самый высокий кран, которым я управляла

33 года назад жительница Атырау Разия ЕРИМБЕТОВА выбрала необычную профессию - кравнощик башенного крана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".За все эти годы о выбранной профессии жена и мама пятерых детей ни разу не пожалела.- После окончания Курсайской средней школы в 1984 году я хотела поступить на курсы маляра-штукатура при комбинате "Гурьев Нефтехимстрой", тогда это была очень модная профессия. Но там мне сообщили, что открылись новые шестимесячные курсы "Крановщик башенного крана", на которых я успешно отучилась, - рассказывает крановщица.В 1985 году 18-летняя девушка начинает сво
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Крановщица с 30-летним стажем из Атырау: 86 метров был самый высокий кран, которым я управляла
33 года назад жительница Атырау Разия ЕРИМБЕТОВА выбрала необычную профессию -  кравнощик башенного крана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
За все эти годы о выбранной профессии жена и мама пятерых детей ни разу не пожалела.
- После окончания Курсайской средней школы в 1984 году я хотела поступить на курсы маляра-штукатура при комбинате "Гурьев Нефтехимстрой", тогда это была очень модная профессия. Но там мне сообщили, что открылись новые шестимесячные  курсы "Крановщик башенного крана", на которых я успешно отучилась, - рассказывает крановщица.
В 1985 году 18-летняя девушка начинает свой трудовой путь в управлении механизированных работ. Стажировка молодого специалиста длилась всего три месяца. После чего Разие уже доверили самой  руководить башенным краном на строительной  площадке.
- Вместе со мной на курсах крановщиков учились и парни, и девушки, но их было немного, и мало кто пошел работать по профессии. Я уже работаю 33 года, работа очень нравится, считаю это дело своим признанием, главное - в самом начале побороть боязнь высоты, - рассказывает женщина. 
 
Сегодня Разия ЕРИМБЕТОВА покоряет разные высоты - от 35 до 40 метров на различных стройплощадках нефтяной столицы. Самым высоким краном, на котором удалось поработать этой хрупкой женщине, был кран высотой 86 метров. Можно с уверенностью  сказать, что к строительству самого высокого здания в Атырау - отелю Marriot - Разия приложила свою женскую руку.
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Камилла МАЛИК
Работа профессия высота

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