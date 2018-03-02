Крановщица с 30-летним стажем из Атырау: 86 метров был самый высокий кран, которым я управляла

33 года назад жительница Атырау Разия ЕРИМБЕТОВА выбрала необычную профессию - кравнощик башенного крана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".За все эти годы о выбранной профессии жена и мама пятерых детей ни разу не пожалела.- После окончания Курсайской средней школы в 1984 году я хотела поступить на курсы маляра-штукатура при комбинате "Гурьев Нефтехимстрой", тогда это была очень модная профессия. Но там мне сообщили, что открылись новые шестимесячные курсы "Крановщик башенного крана", на которых я успешно отучилась, - рассказывает крановщица.В 1985 году 18-летняя девушка начинает сво