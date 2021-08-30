-Кредитное товарищество работает по разным программам, нацеленным на поддержку крестьян, но особенной популярностью пользуются такие программы, как: «Кен Дала», «Агробизнес» и «Искер» процентная ставка которых составляет от 5 до 20 %. И если две первые программы, главным образом, разработаны для весенне-полевых работ (приобретение ГСМ, семян, запчастей для сельхозтехники), то «Искер» - это приобретение сельхозтехники, крупного и мелкого рогатого скота. В прошлом году по этим трем программам на общую сумму более 200 миллионов тенге прокредитовалось 36 фермеров, а за 7 месяцев 2021 года по программам «Кен Дала», «Агротехника», «Искер» и «Агробизнес» получили кредиты 11 человек. Общая сумма кредитов составила свыше 170 миллионов тенге. Фермеры на полученные кредиты приобрели семена и ГСМ для весенне-полевых работ, тракторы, оборудование, - рассказывает Максим Емельчев.

- В КТ «Карашыганак» я уже лет десять. Участвовал в программе «Сыбага». Это было в 2013 году. Тогда я приобрел племенных быков. В этом году решил обновить свой автопарк, и по программе «Искер» приобрел трактор «Беларус-82.1» и навесное фронтально-погрузочное оборудование, сменный навесной ковш и сменный инструмент –вилы штыковые. Все это на сумму где-то около 9 миллионов тенге. В залог идет сама техника. А кредит удобен тем, что есть отсрочка, так называемые каникулы, и платить я начну со следующего года. Процентная ставка составляет 6 %. В среднем, не считая основного долга, буду платить где-то по 40 тысяч тенге ежемесячно. Это вполне приемлемо. Кредит планирую погасить за 7 лет, - делится фермер.

- В 2016 году занялся фермерством, приобрел 300 гектаров земли. В 2018 году взял кредит на 30 голов КРС. Сейчас уже более 70 голов плюс лошади и овцы. По специальности я зоотехник, так что животноводство для меня не в новинку. Пробили колодцы, построили «фермерский» дом. А поскольку для заготовки кормов нужен трактор, я взял в кредит «Беларус» и оборудование – пресс-подборщик, погрузчик, навесной ковш и вилы. Все на сумму более 10 миллионов тенге. Кредит на 7 лет по программе «Агротехника» под 15% годовых. Меня все устраивает. Если бы не этот кредит, разве я себе позволил взять новый трактор? Вообще, очень нужные программы для фермеров. И спасибо председателю кредитного товарищества Максиму Емельчеву, который толково объясняет преимущества программ и помогает в сборе необходимых документов, - говорит фермер.

Кредитное товарищество (КТ) представляет собой объединение людей. В отличие от банков, КТ ограничивают свою деятельность определенным кругом лиц, то есть их услугами могут воспользоваться только участники товарищества. На сегодня основным источником фондирования КТ является АО «Аграрная кредитная корпорация». Через систему кредитного товарищества финансируется не только деятельность, связанная с растениеводством и животноводством, но также переработка сельхозпродукции. Участником товарищества может стать любое юридическое или физическое лицо, изъявившее желание вступить в него и внесшее паевой (членский) взнос в уставной капитал в размере от 100 МРП. Для предпринимателя, осуществляющего деятельность менее 1 года, нужно обязательно пройти обучение и получить соответствующие знания. Кредитные товарищества работают по всему Казахстану. Так, в Бурлинском районе кредитное товарищество «Карашыганак» действует с 2004 года. На заре создания КТ, количество его членов в Бурлинском районе составляло чуть более 20 человек, сегодня же их число превысило 90. Это руководители ТОО, ИП и к/х. И желающих стать членами кредитного товарищества «Карашыганак», как говорит председатель правления Максим Емельчев, на сегодня немало, в том числе и фермеры из соседних районов.Ренат Жилкайдаров глава крестьянского хозяйства «Салеман», что находится на территории сельского округа Достык (бывший Александровский сельский округ). Фермерством занимается с 2011 года. Направление – животноводство. Главным образом он делает ставку на разведение КРС и на сегодня у Жилкайдарова 160 голов казахской белоголовой. Также есть и лошади. Сенокосные угодья составляют более 800 гектаров.У 66-летнего Жаксылыка Бекетова крестьянское хозяйство в нескольких километрах от поселка Кызылтал. Пенсионер вместе с детьми и внуками занимается разведением КРС.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании