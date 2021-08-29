Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "КАзгидромет", 30 августа в Уральске ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +15. До 39 градусов жары ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов. Ясную погоду без осадков синоптики прогнозируют днем в Актау. Температура воздуха ночью составит +25 градусов. Теплая погода без осадков ожидается в Актобе. Днем +27 градусов, ночью +17. Дождь с грозой ожидается в Алматы. Температура воздуха днем составит +32 градуса, ночью +21. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.