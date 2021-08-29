«Я знала, о побочном эффекте от имплантата, поэтому не придавала этому значения», — отмечает женщина.

«Но неприятные симптомы не отпускали, решила обратиться к доктору, который сделал предположение, что это все из-за задержки жидкости (опять же «побочка») и посоветовал мне худеть». «Я активно пыталась это сделать, надеясь вылечиться. О беременности, даже подумать не могла, ведь только выносила и родила и точно знала что и как...»

«Он был потрясен и жалел, что не смог быть рядом», — рассказала счастливая мать.

В Великобритании, городе Нортгемптон, Лорну Гудингс, которой 25 лет, привезли в клинику. Она жаловалась на острые боли в животе. В июне прошлого года Лорна впервые стала мамой, родив прекрасную дочь. После британка решилась на установку контрацептивного имплантата. Сегодня этот способ – считается самым эффективным методом предохранения от беременности. И подходит кормящим матерям. Через пару месяцев, самочувствие стало ухудшаться: вес стал расти, беспокоило вздутия живота.31 июля британка заподозрила у себя начало схваток, и решила сделать тест на беременность. Тест показал, поэтому она пошла в гости к друзьям. Но к вечеру боль стала усиливаться ...Друзья привезли ее в клинику, где оказалось..., что начались роды. Через 4 часа родилась здоровая девочка. Удивленная и радостная Лорна сообщила об этом своему парню.