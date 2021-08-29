«Атмосферный фронт с Арктики принесёт холодные дожди с пронизывающими ветрами», — утверждают синоптики.

"Под ударом" Мурманская, Вологодская и Архангельская области, а также Карелия и Коми. Ещё, Пермский край, Свердловская, Кировская, Костромская, Тверская и Ярославская области. Также, прогнозируют настоящую осень в Центральной России уже со 2 сентября.Ночью будет +8...+13 , а днём не выше +16. Дальше циклон усилится... В ночные часы столбик термометра опустится до +8, местами до +3, а днём максимально +12, местами +7. Синоптики предупреждают, что столицу тоже не обойдёт эта непогода. А уже вторая половина сентября и начало октября "подарят" россиянам бабье лето.