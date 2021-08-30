У каждой хозяйки есть свои секреты и методы отбеливания вещей. И сложнее всего отбелить носки, ведь они сильно загрязняются, как не старайся – не летать же теперь по воздуху! Легкий способ отбелить носки Однако выглядеть на все 100% хотелось наверняка каждому. Для идеально опрятного вида носки должны быть безупречно чистыми.

Мы вам расскажем, как отбелить носки и сделать белоснежными без особых усилий.

Для этого понадобится:
  • Перекись водорода – 200 мл;
  • Сода – 1 стакан;
  • Горячая вода – 1 литр (не кипяток);
Загрязнённые носки отправляем в таз. На них высыпаем соду, выливаем перекись водорода, добавляем воду, хорошенько все перемешиваем и замачиваем на три-четыре часа. После этого сливаем загрязненную воду и отправляем носки в стиральную машинку. Носки станут просто белоснежными. Таким же способом можно отстирать и цветные носки, если на них даже посажено жирное пятно. Еще таким способом выводят пятна на футболках от дезодоранта. Этот способ эффективно работает и хозяйкам не придется вручную отстирывать загрязнения на вещах.