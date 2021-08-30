Мы вам расскажем, как отбелить носки и сделать белоснежными без особых усилий.

Перекись водорода – 200 мл;

Сода – 1 стакан;

Горячая вода – 1 литр (не кипяток);

Однако выглядеть на все 100% хотелось наверняка каждому. Для идеально опрятного вида носки должны быть безупречно чистыми.Для этого понадобится:Загрязнённые носки отправляем в таз. На них высыпаем соду, выливаем перекись водорода, добавляем воду, хорошенько все перемешиваем и замачиваем на три-четыре часа. После этого сливаем загрязненную воду и отправляем носки в стиральную машинку. Носки станут просто белоснежными. Таким же способом можно отстирать и цветные носки, если на них даже посажено жирное пятно. Еще таким способом выводят пятна на футболках от дезодоранта.