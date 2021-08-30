Пару дней назад пассажирам Alaska Airlines, следовавшими рейсов «Новый Орлеан - Сиэтл», пришлось срочно покидать самолёт после того, как в салоне загорелся смартфон. Телефон задымился, а после взорвался. Авиакомпания подтвердила случившиеся: Рейс экстренно посадили. Салон воздушного судна быстро стал заполнятся дымом. Чтобы погасить возгорание смартфона Samsung Galaxy A21, применили огнетушитель и специальный огнеупорный пакет. Для эвакуации 129 человек развернули аварийный, надувной трап. Никто серьёзно не пострадал, отметили медики, встречающие всех на лётном поле. Компания Samsung заявила, что случай будет тщательно расследован. Напомним, в 2016 году Министерство транспорта США уже вводило запрет модели смартфонов Galaxy Note 7 на борту самолётов. Тогда, причиной возгораний оказалась конструкция батареи. Samsung сняла модель с продажи. Не исключено, что также поступят с Galaxy A21.