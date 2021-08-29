- С первого августа зарегистрировано 3 377 случаев. 61% из них выявлены по эпидемиологическим показаниям при обследовании больных с симптомами ОРВИ, с профилактической целью выявлено 23%, при обследовании очагов инфекции у контактных в 15% случаев, с целью эпиднадзора перед госпитализацией в стационары - один процент, - пояснил Мухамгали Арыспаев. - За последнюю неделю (с 20 по 26 августа было зарегистрировано 833 случая) по сравнению с предыдущей неделей (с 13 по 19 августа - 875 случаев) наблюдается снижение заболеваемости на 4,8%.

запрещено проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе;

введен локдаун выходных дней независимо от участия в проекте Ashyq (крытые рынки, сауны, СПА-центры, бассейны, спорткомплексы, спортивно- оздоровительные центры и фитнес-центры ТРЦ, объекты общественного питания в субботние и воскресные дни);

с 14 июля в воскресные дни, с 24 июля в субботние и воскресные дни была приостановлена работа общественного транспорта.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 34 552 лабораторно подтверждённых случаев инфицирования COVID-19.Главный санврач региона отметил, что пик заболеваемости коронавирусом в области отмечался с 8 июля по 28 июля этого года в связи с выделением дельта-штамма. За день в среднем регистрировалось больше 200 случаев. Для стабилизации эпидемиологической ситуации в области усилили ограничительные меры. Наряду с запретами на деятельность ночных и игровых клубов, баров, кальянных, а также на проведение зрелищных, коллективных, семейных, памятных мероприятий, дополнительно с 24 июня приняли следующие карантинные ограничения:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.