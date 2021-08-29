- В Атырау всего 62 школы. Летом в школах был проведен капитальный ремонт. Внедрено приложение ASHYQ. Обучение будет вестись в традиционном формате, дистанционного обучения не будет. Поэтому мы просим всех родителей подготовить своих детей к школе, - сказала Фаруза Шангереева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время онлайн-брифинга руководитель управления образования города Атырау Фаруза Шангереева рассказала о том, как будут учиться атырауские школьники.Напомним, в этом году в Атырау в 1-й класс пойдут 8711 учеников. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.