- На днях 6-летняя девочка, проживающая в доме по улице Тургенева, вышла из дома и не вернулась. Спустя несколько часов, сотрудники патрульной полиции нашли пропавшую девочку, она находилась в парке семейного отдыха и целый день находилась там. На теле девочки имелись кровоподтеки, полицейские вызвали скорую медицинскую помощь, - рассказали в полиции.

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, в Актобе женщина систематически избивала свою шестилетнюю дочь.Как отметили в ведомстве, родителей девочки в тот же день доставили в отдел и поставили на профилактический учет по категории «неблагополучные семьи». В отношении матери девочки начато досудебное расследование по ст. 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».