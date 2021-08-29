Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Сайхин Бокейординского района. - 26 августа в селе Сайхын Бокейординского района перевернулся трактор. В результате ДТП погибли мужчина 1994 года рождения и несовершеннолетняя девочка 2013 года рождения. По данному факту ведется досудебное расследование по ст 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что вызов поступил 26 августа в 22.10. - Трактор с прицепом перевернулся в кювет. На месте погибли мужчина и девочка, - пояснили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.