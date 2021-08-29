Звание "Халық қаһарманы" присвоено заместителю начальника ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Меиржану Айманову, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Четыре военнослужащих погибли при ликвидации последствий взрывов в Жамбылской области Скриншот Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших при взрывах в Жамбылской области. Глава государства подписал указ о награждении военных и спасателей, которые погибли при взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области, говорится на сайте "Акорды". За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Айманову Меиржану Какпасыновичу – заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области (посмертно). За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга орденом «Айбын» І степени награждены: Капезов Арман Куанышевич (посмертно) – военный прокурор Южного региона Главной военной прокуратуры. Микропуло Александр Николаевич (посмертно) – оперативный дежурный (заместитель руководителя тушения пожара) дежурной службы пожаротушения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям; орденом «Айбын» ІІІ степени награждены: Далибаев Уразбек Дайраевич (посмертно) – стрелок команды ведомственной охраны воинской части №28349 Министерства обороны Жанбулатов Руслан Журсинбаевич (посмертно) – специалист (пожарного спасателя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Мешінбай Марат Сайлауұлы (посмертно) – специалист (механик-водитель) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Надирбеков Еркин Ерикбаевич (посмертно) – начальник подразделения (начальника команды) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Сандыбаев Елдос Қадырбайұлы (посмертно) – старший пожарный-спасатель пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Тимирбулатов Арнур Серикович (посмертно) – пожарный-спасатель пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Торебеков Танирберген Кудайбергенович (посмертно) – старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям. Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сегодня, 29 августа, объявлен днем общенационального траура по погибшим при взрывах боеприпасов в Жамбылской области. Напомним, вечером 26 августа в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, что вызвало серию взрывов. Всего было порядка 10 взрывов. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев заявил, что ситуация полностью контролируется. По последним данным, из-за взрывов погибли 13 человек, пострадали порядка 90 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    