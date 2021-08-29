Звание "Халық қаһарманы" присвоено заместителю начальника ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Меиржану Айманову, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших при взрывах в Жамбылской области. Глава государства подписал указ о награждении военных и спасателей, которые погибли при взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области, говорится на сайте "Акорды"
.
За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Айманову Меиржану Какпасыновичу
– заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области (посмертно).
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга орденом «Айбын» І степени награждены
:
Капезов Арман Куанышевич
(посмертно) – военный прокурор Южного региона Главной военной прокуратуры.
Микропуло Александр Николаевич
(посмертно) – оперативный дежурный (заместитель руководителя тушения пожара) дежурной службы пожаротушения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
орденом «Айбын» ІІІ степени награждены:
Далибаев Уразбек Дайраевич
(посмертно) – стрелок команды ведомственной охраны воинской части №28349 Министерства обороны
Жанбулатов Руслан Журсинбаевич
(посмертно) – специалист (пожарного спасателя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны
Мешінбай Марат Сайлауұлы
(посмертно) – специалист (механик-водитель) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны
Надирбеков Еркин Ерикбаевич
(посмертно) – начальник подразделения (начальника команды) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны
Сандыбаев Елдос Қадырбайұлы
(посмертно) – старший пожарный-спасатель пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Тимирбулатов Арнур Серикович
(посмертно) – пожарный-спасатель пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Торебеков Танирберген Кудайбергенович
(посмертно) – старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сегодня, 29 августа, объявлен днем общенационального траура по погибшим при взрывах боеприпасов в Жамбылской области.
Напомним, вечером 26 августа в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание
возле одного из складов, что вызвало серию взрывов. Всего было порядка 10 взрывов. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев заявил
, что ситуация полностью контролируется.
По последним данным, из-за взрывов погибли 13 человек, пострадали порядка 90 человек.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.