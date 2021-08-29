Чехол для кружки

Резинка для волос

Ковер

Игрушка для кота

Платья для кукол

Носки - один из самых недолговечных вещей в гардеробе. Как правило, поиском второй пары носков мы занимаемся, чуть ли не каждый день. Также они очень быстро рвутся. Не торопитесь выкидывать их, ведь из них можно смастерить полезные штучки. Главное подойти к этому с фантазией.Большинство из нас любят проводить холодные зимние вечера за кружкой согревающего и полезного напитка. Из носка ярких цветов, можно создать чехол для кружки. Отрежьте ножницами нижнюю часть носка, а сбоку сделайте прорезь для ручки. Благодаря этому чехлу вы не обожжетесь и придадите настроение при чаепитии.Сделать очаровательный пучок из волос удается не каждой, особенно сложно приходится обладательницам густого волоса. Аккуратно отрежьте нижнюю часть носка, а остальную часть сверните лицевой стороной внутрь.Для тех, у кого скопилось очень много старых носков, можете создать коврик собственными руками. Вам предстоит порезать все свои старые и ненужные носки, а можете прихватить еще колготки. Порежьте их ножницами на полоски диаметром 2 сантиметра. Свяжите из этих полосок оригинальный коврик, которым можно украсить интерьер.Тут вам предстоит запастись терпением. Возьмите носок, поместите в него что-то шуршащее, к примеру, файл или обертки от конфет. Добавьте туда ваты и сделайте из него шарик. Зашейте разноцветными нитками, чтобы он привлекал внимание вашего питомца.Эта идея подойдет для маленьких малышек, которые готовы создать модельный ряд вещичек для своей любимой куклы. Используйте для шитья платьев детские яркие носочки. Сделайте отверстия для рук и ног куклы, украсьте наряд стразами или бусинками.