Яблочный пирог, где много начинки. Всех с Яблочным спасом
Сезон яблок – сезон пирогов.
Я всегда на праздник Яблочного спаса готовлю пирог по этому рецепту. Начинки в нем много и очень вкусное тесто, что делает его просто вкуснейшим из всех пирогов, которые я пробовала.
«Яблочный пирог» и все продукты для него:
Мука 400 гр
Сливочное масло 150 гр
Яйца 2 шт
Сахар 180 гр
Разрыхлитель 1,5 ч.ложки
Соль щепотка
Яблоки крупные 5-6 шт
Вода 50 мл
Манная крупа 2 ст.ложки
Форма 25 см
В ёмкость с большой площадью, чтобы удобнее было замесить тесто, высыпаем муку. Туда отправляем сахар и разрыхлитель и все хорошо перемешиваем. Добавляем соль, выкладываем масло комнатной температуры, 100 гр, и перетираем все руками в крошку.
Яйца, смешиваем вилкой, и выливаем в общую массу. Замешиваем тесто. Удобно это делать руками. Получится очень вкусное песочное тесто. Не пытайтесь соединить его в ком, этого НЕ НАДО! Оно должно как бы крошиться, рассыпаться.
Яблоки нарезаем крупным кубиком. Перекладываем и в кастрюлю или сковородку, добавляем воду, 50 гр сливочного масла и манку. Накрываем крышкой, включаем средний огонь и томим минут 20. Когда начнет прогреваться, перемешиваем, чтобы не пригорело. Если что можно добавить капельку воды, чтоб не прилипало. Уменьшаем огонь и даём протомиться. Они станут мягкие и пустят сок.
Пока яблочки остывают, берём форму. Застилаем пергаментом и перекладываем на него половину теста. Распределяем тесто равномерно по дну формы и прижимаем, уплотняя его и формируя дно и бортик.
Выкладываем яблочную начинку, разравниваем. Посыпаем небольшим количеством сахара. И сверху выкладываем оставшееся тесто распределяя крошку равномерно.
Отправляем выпекаться на 25-30 минут при 180 градусах. До золотистой корочки.
Достаем готовый пирог и оставляем его остывать в форме часа на 2.
Кстати, такое тесто подойдет для любых песочных пирогов. С вареньем, джемом или с сезонными фруктами или ягодами.
