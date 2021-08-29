«Яблочный пирог» и все продукты для него:

Мука 400 гр

Сливочное масло 150 гр

Яйца 2 шт

Сахар 180 гр

Разрыхлитель 1,5 ч.ложки

Соль щепотка

Яблоки крупные 5-6 шт

Вода 50 мл

Манная крупа 2 ст.ложки

Форма 25 см

Я всегда на праздник Яблочного спаса готовлю пирог по этому рецепту. Начинки в нем много и очень вкусное тесто, что делает его просто вкуснейшим из всех пирогов, которые я пробовала.В ёмкость с большой площадью, чтобы удобнее было замесить тесто, высыпаем муку. Туда отправляем сахар и разрыхлитель и все хорошо перемешиваем. Добавляем соль, выкладываем масло комнатной температуры, 100 гр, и перетираем все руками в крошку. Яйца, смешиваем вилкой, и выливаем в общую массу. Замешиваем тесто. Удобно это делать руками. Получится очень вкусное песочное тесто. Не пытайтесь соединить его в ком, этого НЕ НАДО! Оно должно как бы крошиться, рассыпаться. Яблоки нарезаем крупным кубиком. Перекладываем и в кастрюлю или сковородку, добавляем воду, 50 гр сливочного масла и манку. Накрываем крышкой, включаем средний огонь и томим минут 20. Когда начнет прогреваться, перемешиваем, чтобы не пригорело. Если что можно добавить капельку воды, чтоб не прилипало. Уменьшаем огонь и даём протомиться. Они станут мягкие и пустят сок. Пока яблочки остывают, берём форму. Застилаем пергаментом и перекладываем на него половину теста. Распределяем тесто равномерно по дну формы и прижимаем, уплотняя его и формируя дно и бортик. Выкладываем яблочную начинку, разравниваем. Посыпаем небольшим количеством сахара. И сверху выкладываем оставшееся тесто распределяя крошку равномерно. Отправляем выпекаться на 25-30 минут при 180 градусах. До золотистой корочки. Достаем готовый пирог и оставляем его остывать в форме часа на 2.