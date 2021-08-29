Светлый песок.

Пищевая сода.

Пищевая соль.

Активированный уголь.

Сухая горчица.

Лимон.

Лимонная кислота.

Уксус.

Чайная заварка.

Сырой картофель.

Оливковое масло.

В настоящее время на полках магазинов и супермаркетов есть огромный выбор чистящих средств для уборки дома. Несмотря на это, многие хозяйки предпочитают использовать только натуральные средства, которые не принесут никакого вреда организму. Также это экономит немалые деньги.Чтобы найти такое чистящее средство не нужно бегать по магазинам, достаточно спуститься во двор и набрать его в любой детской песочнице. Конечно, им не стоит оттирать грязный пол, но он очень даже поможет вам справиться с жирным налетом и нагаром на посуде. Только нужно будет еще найти и губку, для этого ответственного дела.Наверняка это помощник номер №1 у хозяек, которые против использования различных химикатов при уборке. Это средство считается универсальным, им можно отчистить не только кафель на кухне, а также справиться с загрязнениями на посуде, отчистить раковину от жирного налета и использовать, как адсорбент для впитывания неприятного запаха в холодильнике.Ее также применяют для очистки различных поверхностей. Чтобы отмыть внутри стенки холодильника, достаточно растворить соль в воде и промыть загрязнения с помощью губки. Такой трюк еще избавит хранилище продуктов от неприятного запаха. Еще рекомендуется в соленой воде замачивать кухонные тряпки или салфетки для дезинфекции.Он также очень эффективно борется с неприятным запахом. Необходимо растолочь пять таблеток угля и поместить на пару часов в холодильник, мусорное ведро и кухонный шкаф, чтобы впитал неприятные запахи. Спустя это время он будет нейтрализован.Этот порошок используют хозяйки не первый десяток лет. Порошок зарекомендовал себя – как средство, для очистки посуды от жирного налета. В считанные секунды избавляет от мыльных разводов.Лимонную воду применяют при мытье кафеля, стекол и поверхности кухонного гарнитура. После уборки с лимонной водой на поверхностях появится блеск, потому что лимон разъедает мелкие жирные пятна, которые оседают при приготовлении.Она работает по такому же принципу, как и лимон. Еще с помощью лимонной кислоты можно избавиться от накипи внутри эмалированной посуды. Стоит растворить пару ложек кислоты в одном литре воды и прокипятить эту смесь в кастрюле с накипью. После получасового кипения накипь отступит.Уксус применяют для очистки всего в доме. Уникальная жидкость с легкостью справится с жиром и грязью. Стоит растворить пару чайных ложек в литре воды, а затем смочить в ней губку и отмыть все загрязненные поверхности в доме.После чаепития не спишите выкидывать заварку, потому что она очень хорошо убирает разводы на стеклах. В крепком настое заварки смочите губку и протрите стекла. А после пройдитесь по стеклам сухой и мягкой тканью.Это еще одно безотказное средство для чистки стекол. Разрежьте пополам один картофель и ровной поверхностью пройдитесь по поверхности, а затем протрите сухой тканью.Масло используют для того, чтобы придать блеск паркету, деревянной или кожаной мебели. Нанесите на сухую салфетку пару капель масла и пройдитесь ею по всем поверхностям. Таким образом вы продлите срок службы вашей мебели.